120 Feuerwehrleute im Einsatz Flammen-Inferno! Wohnhaus-Dach stand in Vollbrand Großalarm in Weyer (OÖ)! Ein Wohnhaus-Dachgeschoss stand in Flammen. 120 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer. Von Österreich Heute 12.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Feuer drohte auf Nachbarhäuser überzugreifen. FOTOKERSCHI / AFK WEYER / MARTIN SCHARRER

In der Nacht kam es im Ortszentrum von Weyer (Bezirk Steyr-Land, OÖ) zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz. Im Dachgeschoss eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachbereich. Das gesamte Dachgeschoss stand in Vollbrand.

Besonders gefährlich: Die Häuser im Ortskern stehen dicht beieinander. Damit bestand die Gefahr, dass sich die Flammen auf benachbarte Gebäude ausbreiten. Die Feuerwehr reagierte sofort und forderte zusätzliche Einsatzkräfte an.

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120 Helfer im Einsatz i ?

Insgesamt rückten zehn Feuerwehren mit rund 120 Einsatzkräften an. Allein 17 Atemschutztrupps waren im Einsatz. Während Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz im Inneren des Gebäudes gegen die Flammen kämpften, wurde der Brand gleichzeitig von außen bekämpft.

120 Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres

Auch aus der Höhe wurde gelöscht. Neben einem Hubrettungsfahrzeug kam die Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs zum Einsatz.

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Den Einsatzkräften gelang es schließlich, eine Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Gebäudeteile und Nachbarhäuser zu verhindern. Trotz des heftigen Feuers wurde niemand verletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Neben den zehn Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Warum der Brand ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Angaben.