i Hier werden die Rinder in Linz verladen. Grüne OÖ Wirbel um Tiertransporte "Keine Fracht!" 12 Flüge aus Linz mit lebenden Rindern Hunderte Rinder wurden von Linz nach Turkmenistan geflogen. Nach einem behördlichen Transportstopp fordern die Grünen jetzt ein dauerhaftes Verbot. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hunderte Rinder in engen Transportboxen! Die umstrittenen Tiertransporte vom Flughafen Linz-Hörsching nach Turkmenistan sorgten im Oktober für Empörung. Jetzt wollen die Grünen verhindern, dass solche Flüge jemals wieder stattfinden.

Nach Angaben des Flughafens waren insgesamt zwölf Frachtflüge mit jeweils rund 80 Rindern in die turkmenische Hauptstadt Asgabat geplant. Die Fleckvieh-Bullen stammten aus Ungarn und wurden zunächst mit Lastwagen nach Oberösterreich gebracht. In Linz wurden sie in Transportboxen und schließlich in Flugzeuge verladen.

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Rinder für Schlachtung nach Asien geflogen

Besonders brisant: Die Tiere wurden laut den Grünen zum Zweck der Schlachtung nach Turkmenistan transportiert. Die Partei befürchtet, dass sie dort unter deutlich niedrigeren Tierschutzstandards getötet wurden.

"Rinder sind keine Frachtstücke, die man für ein Geschäft um die halbe Welt schicken darf. Solche Transporte haben im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren", kritisiert der oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Ministerium stoppte Tiertransporte

Am 9. Oktober zog das Gesundheitsministerium die Notbremse und setzte die Zulassung der veterinärbehördlichen Grenzkontrollstelle am Flughafen Linz-Hörsching vorläufig aus.

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Der Grund: Laut Ministerium wurden bei der Abfertigung in Ungarn Mängel festgestellt. Zudem fehlten am Linzer Flughafen ausreichende Möglichkeiten, die Tiere ordnungsgemäß zu versorgen. Schon bei früheren Kontrollen hatte es Beanstandungen gegeben. Doch die Sperre ist nicht zwingend dauerhaft.

Grüne wollen endgültiges Aus

Deshalb bringen die Grünen am Donnerstag (12. November) einen dringlichen Antrag im oberösterreichischen Landtag ein. Ihr Ziel: Kommerzielle Lebendtiertransporte von Nutztieren über den Linzer Flughafen sollen dauerhaft verboten werden.

"Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite über Tierschutz reden und auf der anderen Seite zulassen, dass lebende Rinder für den Profit tausende Kilometer bis zur grausamen Schlachtung transportiert werden", sagt Kaineder.

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Er fordert von Landeshauptmann Thomas Stelzer eine klare Entscheidung. Das Land Oberösterreich übernimmt die bisherigen Anteile der Stadt Linz am Flughafen und wird damit Alleineigentümer.

Gesetzeslücke macht Transporte möglich

Der Fall zeigt auch eine Lücke im österreichischen Tierschutzrecht. Seit September 2022 sind direkte Transporte bestimmter Nutztiere aus Österreich in Drittstaaten zur unmittelbaren Schlachtung oder Mast grundsätzlich verboten, allerdings mit Ausnahmen.

Beginnt ein Transport jedoch in einem anderen EU-Land, greift dieses Verbot nicht. Genau das war bei den Rindern aus Ungarn der Fall, die über Linz nach Turkmenistan gebracht wurden.

Der Grüne Tierschutzsprecher Rudi Hemetsberger fordert deshalb strengere Regeln: "Es darf nicht davon abhängen, in welchem EU-Land ein Tiertransport beginnt, ob das österreichische Verbot greift."