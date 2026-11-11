i Immodeal in Wels lief schlecht. Foto: Stadt Wels / Robert Gortana Insolvenzwelle Immobilienfirma pleite! Drei Millionen Euro Schulden Nächste Millionenpleite in Oberösterreich! Die Traunpark Invest GmbH ist insolvent. Jetzt sollen mehrere Immobilien verkauft werden. Von Österreich Heute 11.11.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Firmenpleite erschüttert Oberösterreich! Die Traunpark Invest GmbH hat beim Landesgericht Linz einen Konkursantrag gestellt. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) hat das Unternehmen rund drei Millionen Euro Schulden. Betroffen sind voraussichtlich 20 Gläubiger.

Die 2018 gegründete Firma war auf den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien spezialisiert. Doch jetzt ist Schluss: Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant.

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Wichtige Mieter sind weggefallen

Wie konnte es so weit kommen? Laut Konkursantrag verlor das Unternehmen mehrere bedeutende Mieter. Dadurch fehlten wichtige Einnahmen, um laufende Verpflichtungen gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft zu erfüllen.

Zusätzlich verlief der geplante Verkauf mehrerer Immobilien deutlich schleppender als erwartet. Das brachte die Gesellschaft zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten.

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Elf Immobilien in Wels betroffen

Besonders brisant: Die insolvente Firma besitzt laut AKV elf Einheiten in Wels, von denen derzeit nur fünf vermietet sind. Allerdings lasten auf den Immobilien erhebliche Pfandrechte. Ein Versteigerungsverfahren läuft bereits.

Auch eine Liegenschaft in Kirschentheuer gehört dem Unternehmen. Dort sind zwei Wohnflächen vermietet. Allerdings bestehen auch auf diesem Grundstück Pfandrechte.

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Vermögen soll jetzt verkauft werden

Laut Konkursunterlagen verfügt die Gesellschaft über Vermögenswerte von rund 3,2 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 2,5 Millionen Euro auf Immobilien und weiteres Anlagevermögen sowie rund 669.000 Euro auf Forderungen.

Ob sich diese Werte tatsächlich erzielen lassen, ist allerdings fraglich. Auch ist noch offen, wie viel Geld nach dem Verkauf für die Gläubiger übrig bleibt.

Fest steht: Ein Sanierungsplan ist derzeit nicht vorgesehen. Stattdessen soll das Unternehmen geschlossen und das vorhandene Vermögen verwertet werden.