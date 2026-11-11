i Der Linzer Stahlkonzern vermeldet positive Zahlen, baut aber auch Jobs ab Albin Schuster / picturedesk.com Fast 1.000 Jobs weniger Voestalpine macht mehr Gewinn, baut aber Personal ab Der Linzer Stahlkonzern voestalpine steigert seinen Gewinn deutlich. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten gesunken. Von Andreas Neumayer 11.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Gewinn, aber weniger Mitarbeiter: Die voestalpine hat am Mittwoch ihre Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 präsentiert. Während der Linzer Stahlkonzern beim Ergebnis kräftig zulegen konnte, ging die Zahl der Beschäftigten weltweit zurück.

Der Umsatz lag von April bis September bei 7,7 Milliarden Euro und damit knapp über dem Vorjahreswert von 7,6 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte hingegen um rund 46 Prozent auf 290 Millionen Euro.

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Auch das operative Ergebnis (EBITDA) stieg deutlich: von 722 auf 846 Millionen Euro. Allerdings profitierte der Konzern dabei auch von positiven Einmaleffekten in Höhe von rund 100 Millionen Euro.

Fast 1.000 Arbeitsplätze weniger

Weniger erfreulich fällt die Entwicklung bei den Beschäftigten aus. Ende September arbeiteten weltweit 48.616 Menschen für die voestalpine, gerechnet in Vollzeitstellen. Ein Jahr zuvor waren es noch 49.614 gewesen.

Damit ist die Zahl um 998 beziehungsweise zwei Prozent gesunken. Hintergrund sind vor allem Umstrukturierungen in der Automobilzulieferung und im Bereich der Hochleistungswerkstoffe.

Besonders das Geschäft mit Autozulieferteilen steht weiterhin unter Druck. Die schwache Nachfrage in der europäischen Automobilindustrie, aber auch in China und Nordamerika, macht dem Konzern zu schaffen.

Besser läuft es dagegen im Bahnbereich und in der Luftfahrtindustrie.

Hohe Kosten drücken auf die Prognose

Trotz des Gewinnanstiegs muss die voestalpine ihre Erwartungen für das gesamte Geschäftsjahr zurückschrauben. Grund dafür sind unter anderem die gestiegenen Energie- und Transportkosten sowie verschobene Projekte.

"In einem äußerst herausfordernden Umfeld haben wir ein solides Ergebnis erzielt. Unser Fokus lag weiter auf der Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche sowie auf der Umsetzung gezielter internationaler Wachstumsprojekte. Jedoch dämpfen insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das 2. Halbjahr. Wir senken daher das obere Ende unserer EBITDA-Prognose von 1,85 auf 1,7 Mrd. Euro. Mit unserer robusten Konzernstrategie und unserer starken finanziellen Basis blicken wir dennoch positiv in die Zukunft. Daher bleibt das untere Ende des Ausblicks mit 1,6 Mrd. EUR unverändert", sagt Konzernchef Herbert Eibensteiner.

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Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem operativen Ergebnis zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Euro. Bisher waren bis zu 1,85 Milliarden Euro erwartet worden.

Neue Stahlöfen in Linz und Donawitz

Unterdessen laufen die Arbeiten an der Umstellung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion weiter. Im ersten Halbjahr 2027 sollen die neuen Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz (Steiermark) ihren Betrieb aufnehmen.

Die Bilder des Tages i ?

Laut voestalpine liegen beide Projekte sowohl beim Zeitplan als auch bei den Kosten im vorgesehenen Rahmen. Die wichtigsten Anlagenteile sind bereits eingetroffen und werden derzeit montiert. Anschließend sollen unter anderem die elektrischen Anlagen, Kühlsysteme und die Automatisierung getestet werden