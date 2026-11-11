i Envato Elements Paradies für Tierfreunde Tierisch was los! Neue Messe kommt nach Wels Hunde, Katzen, Hamster und exotische Tiere: Im November 2027 feiert die neue Haustiermesse myPet in Wels Premiere. Das erwartet die Besucher. Von Österreich Heute 11.11.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierfreunde dürfen sich auf ein neues Großereignis freuen! Am 27. und 28. November 2027 verwandelt sich die Messe Wels (OÖ) in einen Treffpunkt für alle, die Hunde, Katzen, Kleintiere oder exotische Haustiere lieben. Dann feiert die neue Erlebnismesse "myPet" ihre Premiere.

Zwei Tage lang dreht sich alles um die tierischen Mitbewohner. Hersteller, Händler, Züchter und Vereine präsentieren ihre Angebote. Besucher können sich über neue Produkte informieren, Zubehör entdecken und sich Tipps für die Haltung ihrer Lieblinge holen.

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Von Hundebetten bis Kratzbäume

Die neue Messe ist in vier große Themenbereiche aufgeteilt. Hundefreunde finden unter dem Motto "Sitz. Platz. Shoppen!" alles rund um Futter, Leinen, Geschirre, Hundebetten und Training. Auch Gesundheitsvorsorge und Freizeitangebote mit Hund stehen auf dem Programm.

Für Katzenbesitzer gibt es Kratzbäume, gemütliche Liegeplätze, Futter und Beschäftigungsmöglichkeiten für Stubentiger.

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Auch Hamster und Reptilien kommen nicht zu kurz

Wer Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster zu Hause hat, kann sich über passende Gehege, Ausläufe und Zubehör informieren.

Das musst du zur neuen Messe wissen Die myPet findet am Samstag, 27. November, und Sonntag, 28. November 2027, auf dem Messegelände in Wels statt.

Ort: Messe Wels, Messeplatz 1, 4600 Wels

Auch Aquarien- und Terrarienfans werden fündig. Von der richtigen Beleuchtung über Wasserwerte bis zur passenden Technik soll es Informationen und Produkte für die Haltung von Fischen und Reptilien geben.

Große Hundeschau als Höhepunkt

Ein besonderes Erlebnis wartet auf Hundefans: Zeitgleich mit der myPet findet die Rassehundeschau des Österreichischen Kynologenverbands (ÖKV) statt.