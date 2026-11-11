i Den Beamten gab der E-Scooter-Lenker zu verstehen, dass er "keine Zeit" für eine Kontrolle habe. LPD NÖ/Klug Kuriose Kontrolle "Keine Zeit!" E-Scooter-Lenker verweigert Alkotest Ein E-Scooter fiel in Wels wegen fehlender Beleuchtung auf. Bei der Polizeikontrolle erklärte der Fahrer, gerade aus dem Gefängnis gekommen zu sein. Von Andreas Neumayer 11.11.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine ungewöhnliche Begegnung hatten Polizisten am Dienstagabend in Wels. Gegen 19.45 Uhr stoppten sie einen 41-Jährigen, der mit seinem E-Scooter ohne Beleuchtung auf dem Geh- und Radweg der Dr.-Koss-Straße unterwegs war.

Schon beim ersten Kontakt bemerkten die Beamten, dass der Welser offenbar stark beeinträchtigt war. Sie forderten ihn deshalb zu einem Alkotest auf. Doch der Mann weigerte sich – mit einer bemerkenswerten Begründung.

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"Genieße mein Leben"

Der 41-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, positiv auf Heroin zu sein. Auch eine klinische Untersuchung lehnte er ab.

Seine Erklärung: Er sei gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden, genieße jetzt sein Leben und habe für solche Dinge keine Zeit.

Die Bilder des Tages i ?

Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt. Außerdem wird der 41-Jährige angezeigt