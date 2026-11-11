"Keine Zeit!" E-Scooter-Lenker verweigert Alkotest

Eine ungewöhnliche Begegnung hatten Polizisten am Dienstagabend in Wels. Gegen 19.45 Uhr stoppten sie einen 41-Jährigen, der mit seinem E-Scooter ohne Beleuchtung auf dem Geh- und Radweg der Dr.-Koss-Straße unterwegs war.
Schon beim ersten Kontakt bemerkten die Beamten, dass der Welser offenbar stark beeinträchtigt war. Sie forderten ihn deshalb zu einem Alkotest auf. Doch der Mann weigerte sich – mit einer bemerkenswerten Begründung.
Der 41-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, positiv auf Heroin zu sein. Auch eine klinische Untersuchung lehnte er ab.
Seine Erklärung: Er sei gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden, genieße jetzt sein Leben und habe für solche Dinge keine Zeit.
Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt. Außerdem wird der 41-Jährige angezeigt