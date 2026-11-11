i Das Wohnhaus drohte einzustürzen! Die Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit fotokerschi.at Risse im Haus Wohnhaus evakuiert! Großeinsatz mitten in Linz Großeinsatz mitten in Linz: Plötzlich tauchten Risse an einem Wohnhaus auf, eine Tür ließ sich nicht mehr richtig schließen. Von Andreas Neumayer 11.11.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Stunden für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Linzer Innenstadt! Am Dienstagabend rückten Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz mit einem Großaufgebot in die Langgasse nahe dem Schillerpark aus. Der Grund: Es bestand der Verdacht, dass das Gebäude einstürzen könnte. Deshalb mussten die Bewohner das Gebäude verlassen.

Zuvor waren deutliche Risse am Haus entdeckt worden. Auch eine Eingangstür ließ sich nicht mehr ordnungsgemäß schließen. Eine Baufirma hatte deshalb Bedenken wegen der Stabilität des Gebäudes geäußert. Kurz nach 18 Uhr verständigte ein Lokalbetreiber die Einsatzkräfte.

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Bewohner mussten Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr rückte an und untersuchte das betroffene Haus. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Der Gefahrenbereich wurde großräumig abgesperrt, zahlreiche Menschen mussten die Umgebung verlassen. Rund um den Schillerpark beobachteten viele Schaulustige den Einsatz.

Als mögliche Ursache gilt der Abriss eines benachbarten Gebäudes. Ob die Bauarbeiten tatsächlich für die Schäden verantwortlich sind, war am Dienstagabend allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

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Ein Statiker und ein Bauleiter des zuständigen Unternehmens überprüften gemeinsam mit den Einsatzkräften die Situation.

Entwarnung nach mehr als zwei Stunden

Währenddessen mussten die Bewohner im Freien ausharren – das Rote Kreuz kümmerte sich um die Betroffenen. Die Linz Linien stellten einen beheizten Bus bereit, in dem die Menschen Schutz fanden.

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Gegen 20.30 Uhr dann die Erleichterung: Die Einsatzkräfte gaben Entwarnung. Alle Bewohner durften zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Für Mittwoch sind weitere Untersuchungen des Gebäudes geplant