Vorrang übersehen – Mopedlenker (16) kracht gegen Auto

Schlimmer Unfall am Dienstag gegen 7.50 Uhr in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck): Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk war mit seinem Moped in Richtung Reiberstorfer Straße unterwegs.
Als er sich einer Kreuzung näherte, dürfte der Jugendliche eine Vorrangtafel übersehen haben. Er fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Auto eines 49-Jährigen.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 16-Jährige von seinem Moped geschleudert. Er blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen.
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Jugendliche ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.
Der 49-jährige Autofahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck stammt, blieb unverletzt.