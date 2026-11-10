i TEAM FOTOKERSCHI.AT / RAUSCHER Unfall am Morgen Vorrang übersehen – Mopedlenker (16) kracht gegen Auto Heftiger Unfall am Dienstagmorgen in Lenzing (OÖ): Ein Mopedfahrer kollidierte an einer Kreuzung mit einem Auto. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Von Andreas Neumayer 10.11.2026, 15:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlimmer Unfall am Dienstag gegen 7.50 Uhr in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck): Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk war mit seinem Moped in Richtung Reiberstorfer Straße unterwegs.

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Als er sich einer Kreuzung näherte, dürfte der Jugendliche eine Vorrangtafel übersehen haben. Er fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Auto eines 49-Jährigen.

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Jugendlicher ins Krankenhaus gebracht

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 16-Jährige von seinem Moped geschleudert. Er blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen.

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Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Jugendliche ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Der 49-jährige Autofahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck stammt, blieb unverletzt.