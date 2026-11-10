i Kunden der HYPO Oberösterreich können sich unter bestimmten Voraussetzungen Geld zurückholen. APA-Images / Weingartner-Foto Einigung gefunden Geld zurück von der Bank! Diese Kunden profitieren Kunden der HYPO Oberösterreich können Geld zurückbekommen. Der VKI hat eine Einigung erzielt. Betroffene müssen sich dafür rechtzeitig anmelden. Von Österreich Heute 10.11.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für zahlreiche Bankkunden in Österreich: Wer in der Vergangenheit über die HYPO Oberösterreich in Fonds investiert hat, könnte jetzt Geld zurückbekommen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sich mit der Bank auf eine Rückzahlung bestimmter Provisionen geeinigt.

Doch das Geld kommt nicht automatisch aufs Konto. Betroffene müssen selbst aktiv werden und sich für eine kostenlose Sammelaktion anmelden. Dafür gibt es eine klare Frist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Darum können Bankkunden Geld zurückbekommen

Hintergrund sind sogenannte Bestandsprovisionen. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die Banken von Kapitalanlagegesellschaften erhalten, wenn sie deren Fonds an Kunden vermitteln.

Das Problem: Nach Ansicht des VKI wurden solche Provisionen den Kunden nicht immer ausreichend offengelegt. In diesen Fällen dürfen die Banken das Geld nach Rechtsauffassung der Konsumentenschützer nicht einfach behalten.

Bei der HYPO Oberösterreich sieht der VKI dieses Problem jedenfalls bei Fondsvermittlungen bis Ende 2017. Nach Verhandlungen konnte nun eine außergerichtliche Einigung erzielt werden.

Diese Kunden können Geld zurückfordern

Die Vereinbarung betrifft Kunden, denen die HYPO Oberösterreich bis einschließlich 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt vermittelt hat.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Wer dazugehört, kann sich an der kostenlosen Sammelaktion des VKI beteiligen. Die Bank wird anspruchsberechtigten Teilnehmern einen individuellen Rückerstattungsbetrag anbieten.

Wie viel Geld einzelne Kunden zurückbekommen können, geht aus der Vereinbarung nicht pauschal hervor. Die Höhe der Rückzahlung wird individuell ermittelt.

Die Bilder des Tages i ?

Achtung: Diese Frist dürfen Betroffene nicht verpassen

Wer Geld zurückfordern möchte, muss sich bis spätestens 10. Februar 2027 zur Sammelaktion anmelden.

Die wichtigsten Informationen im Überblick: Wer ist betroffen? Kunden, denen die HYPO Oberösterreich bis zum 31. Dezember 2017 Fonds vermittelt hat. Was gibt es zurück? Einen individuell festgelegten Rückerstattungsbetrag für anspruchsberechtigte Teilnehmer. Was kostet die Anmeldung? Die Teilnahme an der VKI-Sammelaktion ist kostenlos. Bis wann ist die Anmeldung möglich? Bis einschließlich 10. Februar 2027. Wo kann man sich anmelden? Direkt beim VKI unter www.vki.at/kick-back-2026

VKI erzielt Einigung mit Bank

Für den VKI ist die Vereinbarung mit der HYPO Oberösterreich ein weiterer Erfolg. Bereits zuvor konnten mit mehreren anderen Banken außergerichtliche Lösungen zu Bestandsprovisionen gefunden werden.

"Wir freuen uns, dass wir mit der HYPO Oberösterreich eine gute, unkomplizierte Lösung für betroffene Konsument:innen erzielen konnten", erklärt VKI-Juristin Klara Hinger.

Nach Ansicht der Konsumentenschützer ist das Problem nicht auf eine einzelne Bank beschränkt. Auch bei anderen Instituten könnten Bestandsprovisionen im Zusammenhang mit Fondsvermittlungen nicht ausreichend offengelegt worden sein.

Für Kunden der HYPO Oberösterreich steht jedenfalls fest: Wer die Voraussetzungen erfüllt und von der vereinbarten Rückzahlung profitieren möchte, muss sich rechtzeitig zur Sammelaktion anmelden.