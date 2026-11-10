i Die Rufe nach der Umbenennung der Dinghoferstraße werden immer lauter. "Heute" Dinghoferstraße Wegen NS-Vergangenheit – Streit um Straßennamen in Linz Die Diskussion um die Dinghoferstraße in Linz geht weiter. Jetzt bekommt das Bündnis Unterstützung von jüdischen Vertretern. Von Andreas Neumayer 10.11.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Soll die Dinghoferstraße in Linz einen neuen Namen bekommen? Die Forderung danach wird immer lauter. Ein breites Bündnis aus Organisationen und bekannten Persönlichkeiten setzt sich dafür ein, die nach Franz Dinghofer benannte Straße umzubenennen. Nun schließen sich auch Vertreter der jüdischen Gemeinden an.

Unter den mehr als 60 Unterstützern sind mittlerweile Charlotte Herman, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Linz, und Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

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Grüne erhöhen Druck auf Bürgermeister

Der Linzer Grünen-Klubobmann Helge Langer sieht darin ein deutliches Signal. "Antisemiten und Nationalsozialisten dürfen im öffentlichen Raum keinen Platz haben", betont er.

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Langer fordert den Bürgermeister auf, endlich die notwendigen Schritte für eine Umbenennung einzuleiten. Das Bündnis wird unter anderem vom Mauthausen Komitee, der Katholischen Aktion Oberösterreich und dem OÖ. Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus getragen.

Historiker kritisieren Bewertung

Hintergrund der Debatte ist die NS-Vergangenheit des früheren Politikers Franz Dinghofer. Laut Langer war dieser ein radikaler Antisemit und ab 1940 Mitglied der NSDAP.

Eine Historikerkommission hatte im Auftrag der Stadt Linz zahlreiche Straßennamen untersucht. Vier Straßen wurden daraufhin umbenannt. Die Dinghoferstraße blieb allerdings bestehen, weil ihr Namensgeber nicht als besonders belastet eingestuft wurde.

Diese Bewertung wird nun kritisiert. Die Historiker Helmut Konrad und Gabriella Hauch überprüften die Einstufung und kamen zum Schluss, dass die Fakten zwar korrekt dargestellt, aber "weich bis schmeichelhaft" interpretiert worden seien.

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Für Langer ist die Sache klar: "Es ist höchste Zeit für einen kritischeren Umgang mit Franz Dinghofer. Das macht auch die breit getragene Forderung aus der Zivilgesellschaft deutlich. Gerade Linz hat hier mit seiner Vergangenheit eine besondere Verantwortung"