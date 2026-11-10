i Horror-Felssturz vor 45 Monaten in Steyr. Marianne darf ihre Wohnung im Haus (Nr. 5) seitdem nicht betreten. zVg, Magistrat Steyr Felssturz-Drama in Steyr Haus vier Jahre gesperrt! Marianne muss trotzdem zahlen Seit 45 Monaten ist die Wohnung von Marianne L. behördlich gesperrt. Jetzt krachte bei einer Sprengung auch noch ein Felsbrocken ins Haus. Von Michael Pollak 10.11.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Albtraum nimmt für Marianne L. kein Ende. Die Heilmasseurin investierte ihre Ersparnisse 2020 in eine Wohnung in Steyr (OÖ) als Vorsorge für sich und ihre Kinder. Das Apartment wurde vermietet, doch ein verheerender Felssturz im Februar 2023 ließ den Traum platzen. Seitdem ist das Haus zum Sperrgebiet erklärt worden. "Das ist eine Tragödie für mich!", sagt die 45-Jährige zu "Heute". Die Kosten laufen ohne Pause weiter: Seit 45 Monaten zahlt sie Betriebskosten und Gebühren. Mieteinnahmen gibt es freilich keine.

Jetzt kam es zum nächsten Schock: Bei einer Sprengung am Donnerstag krachte Felsbrocken auf das Gebäude. Ein tonnenschwerer Stein traf den Dachstuhl. Ob das Haus überhaupt noch zu retten ist, weiß sie nicht. Die Verzweiflung wächst.

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Zwei Arbeiter starben bei Felssturz

Hintergrund ist das tragische Unglück vom 8. Februar 2023 im Steyrer Stadtteil Unterhimmel. Bei Hangsicherungsarbeiten löste sich ein gewaltiger Felssturz. Rund 3.000 Kubikmeter Gestein begruben zwei Arbeiter unter sich. Beide Männer starben.

Diesen Donnerstag wurden der Seniorchef des beauftragten Sprengunternehmens, dessen Sohn zu den Todesopfern gehörte, und ein Geologe wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils vier Monaten bedingter Haft und Geldstrafen verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

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Für Marianne L. hat das Unglück bis heute massive finanzielle Folgen. Das Wohnhaus ist behördlich gesperrt, es gilt ein Betretungsverbot für ihre Wohnung.

36.000 Euro Miete entgangen

Besonders bitter: Zwei andere Häuser abgelöst wurden, deren Eigentümer bekamen Geld. Für ihre Wohnung gibt es keinen solchen Deal. Allein durch die entgangene Miete von monatlich 800 Euro fehlen ihr nach 45 Monaten bereits 36.000 Euro.

Von den elf Wohnungseigentümern im Haus sind laut Marianne L. nur drei vom Betretungsverbot betroffen. Eine Senkung der Betriebskosten wurde von den übrigen Miteigentümern abgelehnt. Auch Gebühren für Wasser und Müll fallen weiterhin an.

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Felsbrocken kracht auf Dach

Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister im Jahr 2025 und der Wiederaufnahme der Hangsicherungsarbeiten schöpfte Marianne L. neue Hoffnung. Nach einer Sprengung vor rund drei Monaten sei ihr in Aussicht gestellt worden, dass sie ihre Wohnung ab Februar 2027 wieder betreten könne. Doch bei der Sprengung diesen Donnerstag folgte der neuerliche Rückschlag. Ein großer Felsbrocken landete auf dem Dachstuhl ihres Wohnhauses.

Jetzt steht für sie die Frage im Raum, wie schwer das Gebäude beschädigt wurde und ob es überhaupt noch saniert werden kann.

"Das ist eine Enteignung"

Marianne L. ist verzweifelt und enttäuscht. Finanzielle Hilfe gab es bisher nur in der Höhe von rund 2.000 Euro von der Stadt Steyr. Sonst absolut nichts, sagt sie. "Das ist eine Enteignung", sagt die 45-Jährige verzweifelt, "keiner fühlt sich zuständig!"