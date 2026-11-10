i Der Mann wurde von der Cobra festgenommen. APA-Images / Harald Dostal Drei Tage voller Qualen Österreicherin entführt – jetzt spricht das Opfer Horror-Trip für eine Oberösterreicherin: Ihr Bekannter soll sie drei Tage lang gefesselt im Kofferraum eingesperrt und 250.000 Euro gefordert haben. Von Oberösterreich Heute 10.11.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kurzurlaub wurde für eine Oberösterreicherin (62) zum Albtraum! Wie bereits berichtet, ließ sich die Frau aus dem Bezirk Braunau von einem Bekannten (41) zu dem Trip in dessen Heimat Ungarn überreden. Bereits in der Vergangenheit hätten die beiden gemeinsame Ausflüge unternommen.

Diesmal hatte der arbeitslose Ungar aber wohl Hintergedanken. Die 62-Jährige hatte nämlich vor Kurzem eine Wohnung verkauft. Auf dieses Geld dürfte es der 41-Jährige dann abgesehen haben. Nach einem gemeinsamen Essen sei er mit der Frau in ein Waldstück in Győrújbarát gefahren. Als Grund dafür habe der Mann angegeben, dass er Pinkeln müsste.

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Übergriff im Wald

Dort angekommen eskalierte die Lage jedoch komplett. Wie die "Krone" berichtet, habe der Mann ihr befohlen auszusteigen und sich in den Kofferraum zu legen. Zu diesem Zeitpunkt glaubte die Oberösterreicherin noch an einen schlechten Scherz. Dann soll der Ungar jedoch zugeschlagen haben. In weiterer Folge zerrte er sie in den Kofferraum beziehungsweise den umgebauten Lagerraum seines weißen Kleinbusses (Dacia Dokker). Zudem habe der 41-Jährige sie mit Klebeband gefesselt.

Dort soll er die Frau drei Tage lang gefangen gehalten haben. Der Ungar habe die 62-Jährige auch mit einer Schusswaffe sowie einem Messer bedroht und sie weiter geschlagen. Des Weiteren habe er 250.000 Euro verlangt. Laut der Staatsanwaltschaft Ried/I habe der Mann auch damit gedroht, den Enkeln der Frau etwas anzutun.

Kübel und Sack zur Notdurft

In dem Kofferraum hatte die Frau eine Matratze, einen Kübel und einen Sack zur Notdurft. Schlussendlich dürfte der Druck auf den 41-Jährigen zu groß geworden sein. Verwandte der Oberösterreicherin hatten mehrfach versucht, sie zu erreichen. So habe sich der Ungar entschuldigt und sei mit der 62-Jährigen Essen gegangen. Danach habe er sie wieder zurück ins Innviertel gebracht.

Dort erstattete die Verletzte am Samstag Anzeige. Die Festnahme des Ungarn erfolgte durch die Cobra. Via Peilsender konnten die Beamten ihn bei seiner Ex-Frau und deren Freund in Maria Schmolln ausfindig machen.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann laut Polizei umfassend geständig. Auch den für die Gefangenschaft präparierten Kleinbus konnten die Ermittler in Ungarn aufspüren. Der 41-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert und sitzt in Untersuchungshaft.

"Er war wie ausgewechselt"

Die 62-Jährige erlitt durch den Vorfall schwere Prellungen im Gesicht, an Armen und Kopf, Einschnitte an den Handgelenken und klagt über Bauchschmerzen. Sie könne sich das Verhalten des Mannes nicht erklären. "Er war immer der liebste und netteste Mensch, den man sich vorstellen kann", wird sie von der "Krone" zitiert.

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Auch die Hausbesitzer der Adresse seiner Ex beschrieben den Ungarn als friedfertig und freundlich. Die Ex-Frau betonte, dass der Mann nie gewalttätig gewesen sei. Zudem habe sie auch nicht gewusst, dass er eine Waffe besessen hatte. Diese soll der Verdächtige in Ungarn zurückgelassen haben. Es soll sich angeblich um eine Gaspistole gehandelt haben.

Inzwischen hat die Oberösterreicherin wohl ein anderes Bild von ihrem Peiniger. "Er war wie ausgewechselt, ist er psychisch krank?", fragte die Frau in der "Krone". Gegen den Mann wird nun wegen schwerer Erpressung, Freiheitsentzug, schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen sollen von der ungarischen Staatsanwaltschaft übernommen werden. Ein entsprechender Antrag sei bereits gestellt worden.