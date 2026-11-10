i Zahlreiche Feuerwehren kämpften gegen das Inferno laumat Wohnhaus völlig zerstört Flammen-Inferno! 19 Feuerwehren im Einsatz Ein ehemaliger Bauernhof in Waizenkirchen (OÖ) stand am Montag in Flammen. Das Wohnhaus wurde völlig zerstört. Von Andreas Neumayer 10.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Einsatz am Montagnachmittag in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen): Als die einzige Bewohnerin eines ehemaligen Bauernhofs nach Hause kam, bemerkte sie das Feuer. Sofort alarmierte sie die Feuerwehr.

Flammen breiteten sich rasend schnell aus

Für die Einsatzkräfte wurde der Brand zur Herausforderung: Der schlechte Zustand des Gebäudes und die vielen brennbaren Materialien sorgten dafür, dass sich die Flammen rasch ausbreiteten. Schon bald stand das gesamte Wohnhaus in Vollbrand.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Insgesamt 19 Feuerwehren rückten an. Um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben, mussten die Einsatzkräfte lange Leitungen verlegen. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte weitgehend verhindert werden.

Bagger rückte während des Einsatzes an

Bis tief in die Nacht waren die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Wohngebäude war nicht mehr zu retten. Noch während des Einsatzes wurde ein Bagger angefordert, um mit dem Abriss der Brandruine zu beginnen.

Die Bilder des Tages i ?

Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird derzeit ermittelt.