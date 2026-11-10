i Der LASK erhielt im Vorjahr mehr als 3 Millionen Euro Fördergeld. GEPA pictures Rechnungshof mit Kritik Millionen für Sport – Rechnungshof will Sparmaßnahmen Millionen an Sportförderungen, teure VIP-Plätze und fehlende Kontrollen: Der Landesrechnungshof OÖ kritisiert die Förderungen in Oberösterreich. Von Andreas Neumayer 10.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen fließen jedes Jahr in Oberösterreichs Sport. Doch wie genau das Geld verteilt wird und wer von teuren VIP-Tickets profitiert, ist laut Landesrechnungshof (LRH) nicht immer nachvollziehbar. Ein neuer Prüfbericht zeigt deutliche Schwachstellen auf.

Allein 2025 zahlte das Land rund 9,8 Millionen Euro an Förderungen für Sportvereine, Verbände und Veranstaltungen aus. Der Rechnungshof bemängelt, dass klare Kriterien für die Höhe der einzelnen Förderungen fehlen.

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"Um die strategische Orientierung und die Nachvollziehbarkeit von Förderentscheidungen zu gewährleisten, braucht es verbindliche Entscheidungsgrundlagen, konkrete Entscheidungskriterien und durchgängige Förderziele", erklärt LRH-Direktor Rudolf Hoscher.

3,6 Millionen Euro für den LASK

Auch das Sportsponsoring der Landesunternehmen steht in der Kritik. Zu den größten Geldgebern zählen die Energie AG und die Hypo OÖ.

Der LASK erhielt 2025 laut Bericht 3,6 Millionen Euro an Sponsoringgeldern. An die Energie AG Sportfamilie flossen 1,5 Millionen Euro, an die SV Ried 245.000 Euro.

Der Rechnungshof fordert, die Ausgaben zu hinterfragen. Besonders brisant: Die Energie AG steht laut LRH vor einem Sparprogramm in Millionenhöhe.

Teure VIP-Tickets für Mitarbeiter

Für Kritik sorgen auch hochwertige Eintrittskarten für Sportveranstaltungen. Landesunternehmen verfügen über Business-Club-Tickets und Logenplätze, die teilweise an Mitarbeiter vergeben oder formlos zwischen Führungskräften ausgetauscht wurden.

"Tickets mit dem Ziel zu kaufen, sie zur besseren Vernetzung oder als Benefit zu verteilen, sieht der LRH kritisch – vor allem bei Unternehmen, die Zuschüsse des Landes OÖ erhalten und somit mit Steuermitteln unterstützt werden", betont Hoscher.

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Besonders auffällig: Weder die Energie AG noch die Hypo OÖ dokumentieren laut Prüfbericht ausreichend, wer die Tickets tatsächlich nutzt.

Damit bleibt offen, ob die vielen hochwertigen Eintrittskarten überhaupt notwendig sind oder ob hier Geld eingespart werden könnte.

Auch für Vorstände fehlen klare Regeln

Ein weiteres Problem sieht der Rechnungshof bei Einladungen an Geschäftspartner. Bei Energie AG und Hypo OÖ gibt es laut Prüfung keine ausdrücklichen Regeln für solche Einladungen zu Sportveranstaltungen.

Auch der Verhaltenskodex der Hypo OÖ sorgt für Kritik: Dieser gilt ausdrücklich für Mitarbeiter, nicht aber für Vorstandsmitglieder.

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"Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion und beeinflussen damit die Unternehmenskultur wesentlich. Das Regelwerk sollte entsprechend erweitert werden", fordert Hoscher.

Der Rechnungshof empfiehlt nun strengere Vorgaben, eine bessere Dokumentation der Ticketnutzung und eine Überprüfung der Sponsoringausgaben. Auch die neue Sportstrategie "Oberösterreich 2032plus" soll mit konkreten, messbaren Zielen nachgebessert werden.