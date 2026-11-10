Neues AKW an Grenze – Bürger können mitreden

Nur rund 50 Kilometer von Oberösterreich entfernt plant Tschechien den Bau eines weiteren Atomreaktors. Am Standort Temelín soll ein sogenannter Small Modular Reactor (SMR) mit fast 500 Megawatt Leistung entstehen. Doch das Projekt sorgt in Oberösterreich für heftige Kritik.
Der Grund: Welcher Reaktortyp tatsächlich gebaut wird, steht noch gar nicht fest. Als Vorbild dient derzeit ein Modell von Rolls-Royce, das weder fertig entwickelt noch in Großbritannien genehmigt ist. Weltweit ist noch kein Reaktor dieses Typs in Betrieb.
Besonders brisant: Laut einer Auswertung des Anti-Atom-Beauftragten des Landes OÖ wurden von 75 Auflagen aus dem Vorverfahren lediglich vier vollständig erfüllt. 46 wurden überwiegend, 22 nur teilweise und drei überhaupt nicht erfüllt.
Zwei der offenen Punkte betreffen die nukleare Sicherheit. Unter anderem fehlt laut den Kritikern der Nachweis, dass bei einem schweren Unfall größere Mengen radioaktiver Stoffe praktisch nicht freigesetzt werden können.
Auch die möglichen Folgen eines schweren Reaktorunfalls für Österreich seien nicht ausreichend untersucht worden.
Am Standort Temelín sind bereits zwei Atomreaktoren in Betrieb. Ihre Laufzeit soll auf insgesamt 80 Jahre verlängert werden. Zusätzlich sind zwei weitere große Reaktorblöcke geplant.
Weniger als drei Kilometer entfernt befindet sich außerdem ein möglicher Standort für ein Atommüll-Endlager. Die Anti-Atom-Organisationen kritisieren, dass die einzelnen Projekte getrennt geprüft werden, statt sämtliche Risiken gemeinsam zu bewerten.
Auch bei der Kühlung gibt es offene Fragen. Laut einem Klimamodell könnte es am Standort bis zum Jahr 2080 zu erheblichen Engpässen bei der Wasserversorgung kommen.
Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) fordert deshalb, die laufende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auszusetzen, bis ein konkreter und genehmigter Reaktortyp feststeht.
"Einen Blankoscheck für ein solches Vorhaben darf es nicht geben", warnt Kaineder.
Er ruft die Bevölkerung auf, sich am Verfahren zu beteiligen. Noch bis 4. Dezember 2026 können Oberösterreicher Stellungnahmen zum geplanten Atomreaktor abgeben.
Dafür stellen das Land Oberösterreich und Anti-Atom-Organisationen Muster-Stellungnahmen zur Verfügung.