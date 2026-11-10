Startseite Österreich Oberösterreich
Am Dienstagabend kam es in Linz zu einem großen Feuerwehreinsatz.
Am Dienstagabend kam es in Linz zu einem großen Feuerwehreinsatz.
Fotokerschi/ Bilal Ahmetovic
Statik-Alarm

Höchste Einsturzgefahr in Linz – Wohnhaus evakuiert

Nach einem Statik-Alarm wurde ein Wohnhaus nahe dem Linzer Schillerpark evakuiert. Ein Abriss in der Nachbarschaft könnte der Auslöser sein.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 21:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Großeinsatz im Zentrum von Linz: Ein Mehrparteienhaus in der Langgasse nahe dem Schillerpark drohte am Dienstagabend einzustürzen. Nachdem eine Baufirma ein mögliches Statikproblem gemeldet hatte, mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Die Ursache ist noch unklar, ein Zusammenhang mit dem Abriss eines Nachbarhauses wird vermutet.

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz rückten zu dem Einsatz aus. Die Berufsfeuerwehr Linz untersuchte die Situation vor Ort, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich großräumig ab. Zahlreiche Menschen mussten das Gebiet verlassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Abriss könnte Gebäude beschädigt haben

Nach ersten Informationen könnte der Abriss eines benachbarten Hauses auf einer angrenzenden Baustelle die Einsturzgefahr ausgelöst haben. Bestätigt war dieser Zusammenhang am Dienstagabend allerdings noch nicht. Die Einsatzkräfte prüften die Stabilität des betroffenen Gebäudes.

Die Bewohner wurden vom Roten Kreuz betreut. Die Linz Linien stellten einen beheizten Bus zur Verfügung, in dem sich die Betroffenen aufhalten konnten.

Auch interessant

Neue Details nach Einsturz – diese Kontrolle fehlte
Drama in der Wiener City – Frau unter Trümmern begraben
Wien-City: Decke in Gebäude stürzt ein, Frau gefangen

Verletzte gab es nach Angaben der Einsatzkräfte zunächst nicht. Wie lange die Sperren bestehen bleiben und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war vorerst offen.

red, 10.11.2026, 21:20
Mehr zum Thema
Linz Haus Evakuierung Rettungseinsatz

Weiterlesen

Weitere Storys
Feuerwehreinsatz Baustelle
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote