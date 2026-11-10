i Am Dienstagabend kam es in Linz zu einem großen Feuerwehreinsatz. Fotokerschi/ Bilal Ahmetovic Statik-Alarm Höchste Einsturzgefahr in Linz – Wohnhaus evakuiert Nach einem Statik-Alarm wurde ein Wohnhaus nahe dem Linzer Schillerpark evakuiert. Ein Abriss in der Nachbarschaft könnte der Auslöser sein. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz im Zentrum von Linz: Ein Mehrparteienhaus in der Langgasse nahe dem Schillerpark drohte am Dienstagabend einzustürzen. Nachdem eine Baufirma ein mögliches Statikproblem gemeldet hatte, mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Die Ursache ist noch unklar, ein Zusammenhang mit dem Abriss eines Nachbarhauses wird vermutet.

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz rückten zu dem Einsatz aus. Die Berufsfeuerwehr Linz untersuchte die Situation vor Ort, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich großräumig ab. Zahlreiche Menschen mussten das Gebiet verlassen.

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Abriss könnte Gebäude beschädigt haben

Nach ersten Informationen könnte der Abriss eines benachbarten Hauses auf einer angrenzenden Baustelle die Einsturzgefahr ausgelöst haben. Bestätigt war dieser Zusammenhang am Dienstagabend allerdings noch nicht. Die Einsatzkräfte prüften die Stabilität des betroffenen Gebäudes.

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Die Bewohner wurden vom Roten Kreuz betreut. Die Linz Linien stellten einen beheizten Bus zur Verfügung, in dem sich die Betroffenen aufhalten konnten.

Verletzte gab es nach Angaben der Einsatzkräfte zunächst nicht. Wie lange die Sperren bestehen bleiben und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war vorerst offen.