i Wer in Oberösterreich auf eine Operation wartet, braucht Geduld. iStock AK schlägt Alarm Wer zahlt, kommt früher dran – Wirbel um OP-Termine Wer in Oberösterreich auf eine Operation wartet, braucht oft viel Geduld. Eine neue Studie der AK zeigt: Wer mehr bezahlt, kommt schneller dran. Von Andreas Neumayer 11.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zu 80 Wochen warten Patienten in Oberösterreich auf eine neue Hüfte. Das sind rund eineinhalb Jahre. Nur in Niederösterreich dauert es bei dieser Operation noch länger. Zum Vergleich: In Kärnten beträgt die maximale Wartezeit 22 Wochen.

Eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt nun, dass sich die Wartezeit auf geplante Operationen durch den Besuch einer Privatordination oder informelle Zuzahlungen verkürzen lässt.

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Lange Wartezeit kostet manche den Job

Für viele Betroffene geht es dabei nicht nur um Schmerzen. Die langen Wartezeiten können auch massive Auswirkungen auf das Berufsleben haben.

Laut Studie müssen 27,8 Prozent der befragten Patienten berufliche Nachteile hinnehmen. Rund zehn Prozent gehen in Krankenstand oder kündigen selbst ihr Arbeitsverhältnis.

Besonders bitter: Rund vier Prozent werden von ihrem Arbeitgeber gekündigt, entlassen oder ihr befristeter Vertrag wird nicht verlängert.

AK fordert Operation innerhalb von zwölf Wochen

"Patientinnen und Patienten, die sich das nicht leisten können, müssen lange Wartezeiten vielfach mit Schmerzen in Kauf nehmen. Diese Praktiken müssen sofort unterbunden werden. Wir fordern, dass Operationen innerhalb von zwölf Wochen durchgeführt werden", sagt der oberösterreichische AK-Präsident Andreas Stangl.

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Die Arbeiterkammer verlangt deshalb ein gesetzlich verankertes Patientenrecht, das eine rasche medizinische Versorgung garantiert. Geplante Operationen sollen spätestens zwölf Wochen nach Feststellung der medizinischen Notwendigkeit stattfinden.

Mehr Kontrolle bei OP-Wartelisten

Zusätzlich fordert die AK strengere Regeln für die Vergabe von Operationsterminen. Patienten dürften nicht aus finanziellen oder anderen nicht-medizinischen Gründen vorgereiht werden.

Eine zentrale Online-Plattform soll künftig zeigen, wie lange Patienten in den einzelnen Krankenhäusern tatsächlich warten müssen. Auch die Zahl der vorgemerkten Patienten, Sonderklasse-Patienten und die medizinische Dringlichkeit sollen dort ersichtlich sein. Die Daten sollen monatlich aktualisiert werden.

Außerdem verlangt die Arbeiterkammer eine unabhängige Beschwerdestelle. Dort sollen sich Patienten melden können, wenn sie Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von OP-Terminen vermuten.

SPÖ schaltet sich ein

Jetzt reagiert die SPÖ. Am Donnerstag (12. November) bringt sie einen Antrag im oberösterreichischen Landtag ein. Darin fordert sie die Landesregierung auf, "sachlich nicht gerechtfertigte Vorreihungen bei geplanten Operationen" in den Landesspitälern zu unterbinden.

Konkret verlangt die SPÖ mehr Transparenz bei den Wartelisten. Nach dem Vorbild anderer Bundesländer soll besser nachvollziehbar werden, wie lange Patienten tatsächlich auf einen Eingriff warten müssen.

Die Bilder des Tages i ?

Außerdem soll eine Obergrenze für die Wartezeit bei planbaren Operationen eingeführt werden.

SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder fordert, dass alle Patienten "unabhängig von Einkommen oder persönlichen Beziehungen" einen "fairen Zugang" zu Operationen erhalten.