Risse im Haus! Neun Bewohner mussten sofort raus

Schreckmoment am Dienstagabend in der Linzer Innenstadt! Plötzlich werden erhebliche Risse in einem Wohnhaus entdeckt, die Eingangstür lässt sich nicht mehr richtig schließen.
Kurz nach 18 Uhr schlug ein Lokalbetreiber Alarm. Er hatte die auffälligen Schäden bemerkt und verständigte die Einsatzkräfte. Sofort rückten die Helfer an.
Weil eine akute Einsturzgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, gingen die Einsatzkräfte auf Nummer sicher. Die Straße wurde gesperrt, im betroffenen Haus wurden Gas und Wasser abgedreht.
Insgesamt neun Personen mussten das Gebäude verlassen. Damit sie während des Einsatzes nicht auf der Straße warten mussten, stellten die Linz Linien eigens einen Linienbus bereit. Dort wurden die Betroffenen betreut.
Was die Schäden ausgelöst hat, ist noch unklar. Vermutet wurde ein möglicher Zusammenhang mit einer angrenzenden Baustelle. Ob diese tatsächlich für die Risse verantwortlich ist, steht allerdings nicht fest.
Während die Bewohner auf eine Entscheidung warteten, untersuchte ein Sachverständiger des Magistrats das Wohnhaus von innen und außen.
Schließlich die erlösende Nachricht: Laut dem Sachverständigen bestand keine akute Einsturzgefahr. Die neun Bewohner durften wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die Straßensperren wurden aufgehoben.