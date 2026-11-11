i Zentimeter für Zentimeter wird die Hausmauer auf Risse untersucht. FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC Großeinsatz in Linz Risse im Haus! Neun Bewohner mussten sofort raus Alarm in der Linzer Innenstadt! Risse in einem Wohnhaus und eine klemmende Eingangstür lösten einen Großeinsatz aus. Neun Bewohner mussten ins Freie. Von Österreich Heute 11.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment am Dienstagabend in der Linzer Innenstadt! Plötzlich werden erhebliche Risse in einem Wohnhaus entdeckt, die Eingangstür lässt sich nicht mehr richtig schließen.

Kurz nach 18 Uhr schlug ein Lokalbetreiber Alarm. Er hatte die auffälligen Schäden bemerkt und verständigte die Einsatzkräfte. Sofort rückten die Helfer an.

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Gas und Wasser sofort abgedreht

Weil eine akute Einsturzgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, gingen die Einsatzkräfte auf Nummer sicher. Die Straße wurde gesperrt, im betroffenen Haus wurden Gas und Wasser abgedreht.

Insgesamt neun Personen mussten das Gebäude verlassen. Damit sie während des Einsatzes nicht auf der Straße warten mussten, stellten die Linz Linien eigens einen Linienbus bereit. Dort wurden die Betroffenen betreut.

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Baustelle unter Verdacht

Was die Schäden ausgelöst hat, ist noch unklar. Vermutet wurde ein möglicher Zusammenhang mit einer angrenzenden Baustelle. Ob diese tatsächlich für die Risse verantwortlich ist, steht allerdings nicht fest.

Während die Bewohner auf eine Entscheidung warteten, untersuchte ein Sachverständiger des Magistrats das Wohnhaus von innen und außen.

Entwarnung

Schließlich die erlösende Nachricht: Laut dem Sachverständigen bestand keine akute Einsturzgefahr. Die neun Bewohner durften wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die Straßensperren wurden aufgehoben.