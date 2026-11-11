i Horror-Felssturz vor 45 Monaten in Steyr. Marianne darf ihre Wohnung im Haus (Nr. 5) seitdem nicht betreten. zVg, fotokerschi.at Sie zahlt 36.000 Euro drauf Hausverbot! Marianne darf nicht in eigene Wohnung Seit fast 4 Jahren darf Marianne L. ihre Wohnung in Steyr nicht betreten. Trotzdem muss sie weiterzahlen. Jetzt wurde auch noch das Dach beschädigt. Von Österreich Heute 11.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie besitzt eine Wohnung, darf aber nicht hinein. Und obwohl sie seit fast vier Jahren keine Mieteinnahmen mehr bekommt, laufen die Kosten für sie ungebremst weiter. Für Marianne L. aus Steyr (OÖ) ist es der finanzielle Albtraum.

2020 hatte die Heilmasseurin ihre Ersparnisse in das Apartment gesteckt. Die Wohnung sollte eine Vorsorge für die 45-Jährige und ihre Kinder sein. Doch seit einem tödlichen Felssturz im Februar 2023 gilt für das Gebäude ein behördliches Betretungsverbot.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

36.000 Euro weg, Kosten laufen weiter

45 Monate lang entgingen Marianne monatlich 800 Euro Miete. Insgesamt fehlen ihr damit bereits 36.000 Euro. Gleichzeitig muss sie weiterhin Betriebskosten sowie Gebühren für Wasser und Müll bezahlen.

Besonders bitter: Von elf Wohnungseigentümern sind laut Marianne nur drei vom Betretungsverbot betroffen. Eine Senkung der Betriebskosten hätten die übrigen Eigentümer abgelehnt.

"Das ist eine Tragödie für mich!", sagt die 45-Jährige zu "Heute".

Felsbrocken trifft Dach des Wohnhauses

Zuletzt hatte Marianne wieder Hoffnung geschöpft. Nach neuen Hangsicherungsarbeiten sollte sie ihre Wohnung womöglich ab Februar 2027 wieder betreten dürfen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Doch bei einer Sprengung am vergangenen Donnerstag folgte der nächste Schock: Ein tonnenschwerer Felsbrocken krachte auf den Dachstuhl des Hauses. Wie schwer das Gebäude beschädigt ist und ob es saniert werden kann, ist noch unklar.

Nur 2.000 Euro Hilfe erhalten

Während die Eigentümer zweier anderer Häuser laut Marianne bereits finanziell abgefunden wurden, wartet sie weiterhin auf eine Lösung. Von der Stadt Steyr habe sie bisher lediglich rund 2.000 Euro Unterstützung bekommen.

Die Bilder des Tages i ?

"Das ist eine Enteignung", sagt die verzweifelte Wohnungseigentümerin. "keiner fühlt sich zuständig!"

Der Hintergrund des Dramas: Am 8. Februar 2023 waren bei Hangsicherungsarbeiten im Steyrer Stadtteil Unterhimmel rund 3.000 Kubikmeter Gestein abgestürzt. Zwei Arbeiter kamen ums Leben.

Am vergangenen Donnerstag wurden der Seniorchef des beauftragten Sprengunternehmens und ein Geologe wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils vier Monaten bedingter Haft und Geldstrafen verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.