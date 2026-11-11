Hausverbot! Marianne darf nicht in eigene Wohnung

Sie besitzt eine Wohnung, darf aber nicht hinein. Und obwohl sie seit fast vier Jahren keine Mieteinnahmen mehr bekommt, laufen die Kosten für sie ungebremst weiter. Für Marianne L. aus Steyr (OÖ) ist es der finanzielle Albtraum.
2020 hatte die Heilmasseurin ihre Ersparnisse in das Apartment gesteckt. Die Wohnung sollte eine Vorsorge für die 45-Jährige und ihre Kinder sein. Doch seit einem tödlichen Felssturz im Februar 2023 gilt für das Gebäude ein behördliches Betretungsverbot.
45 Monate lang entgingen Marianne monatlich 800 Euro Miete. Insgesamt fehlen ihr damit bereits 36.000 Euro. Gleichzeitig muss sie weiterhin Betriebskosten sowie Gebühren für Wasser und Müll bezahlen.
Besonders bitter: Von elf Wohnungseigentümern sind laut Marianne nur drei vom Betretungsverbot betroffen. Eine Senkung der Betriebskosten hätten die übrigen Eigentümer abgelehnt.
"Das ist eine Tragödie für mich!", sagt die 45-Jährige zu "Heute".
Zuletzt hatte Marianne wieder Hoffnung geschöpft. Nach neuen Hangsicherungsarbeiten sollte sie ihre Wohnung womöglich ab Februar 2027 wieder betreten dürfen.
Doch bei einer Sprengung am vergangenen Donnerstag folgte der nächste Schock: Ein tonnenschwerer Felsbrocken krachte auf den Dachstuhl des Hauses. Wie schwer das Gebäude beschädigt ist und ob es saniert werden kann, ist noch unklar.
Während die Eigentümer zweier anderer Häuser laut Marianne bereits finanziell abgefunden wurden, wartet sie weiterhin auf eine Lösung. Von der Stadt Steyr habe sie bisher lediglich rund 2.000 Euro Unterstützung bekommen.
"Das ist eine Enteignung", sagt die verzweifelte Wohnungseigentümerin. "keiner fühlt sich zuständig!"
Der Hintergrund des Dramas: Am 8. Februar 2023 waren bei Hangsicherungsarbeiten im Steyrer Stadtteil Unterhimmel rund 3.000 Kubikmeter Gestein abgestürzt. Zwei Arbeiter kamen ums Leben.
Am vergangenen Donnerstag wurden der Seniorchef des beauftragten Sprengunternehmens und ein Geologe wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils vier Monaten bedingter Haft und Geldstrafen verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.