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Die Polizei fand zahlreiche verbotene Feuerwerkskörper.
Die Polizei fand zahlreiche verbotene Feuerwerkskörper.
Archivfoto LPD Wien
Polizei schritt ein

Bub (12) soll Feuerwerk an Mitschüler verkauft haben

Brisanter Fund im Bezirk Rohrbach (OÖ): Ein Zwölfjähriger soll Pyrotechnik an Schulkollegen verkauft haben. Die Polizei fand 172 Feuerwerkskörper.
Von Andreas Neumayer
11.11.2026, 10:26
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Ein Hinweis brachte die Polizei auf die Spur eines erst zwölfjährigen Burschen aus dem Bezirk Rohrbach. Der Schüler soll pyrotechnische Gegenstände an seine Schulkollegen weiterverkauft haben. Am Dienstag (10. November) gegen 17.30 Uhr standen deshalb Polizisten vor seinem Elternhaus.

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Bei der Nachschau übergab die 41-jährige Mutter den Beamten einen Karton mit insgesamt 172 pyrotechnischen Gegenständen. Darunter befanden sich auch Feuerwerkskörper der besonders gefährlichen Kategorien F3 und F4.

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Feuerwerk aus Tschechien besorgt

Wie sich herausstellte, war die Pyrotechnik zuvor aus Tschechien besorgt worden. Die Mutter hatte ihrem Sohn einen Karton im Abstellraum zur Verfügung gestellt, in dem die Gegenstände aufbewahrt wurden.

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Besonders brisant: Für Pyrotechnik der Kategorie F2 gilt ein Mindestalter von 16 Jahren. Gegenstände der Kategorien F3, F4 und P1 dürfen erst ab 18 Jahren besessen werden. Für F3 und F4 ist außerdem ein entsprechender Sachkunde- beziehungsweise Fachkenntnisnachweis erforderlich.

Mutter wird angezeigt

Im Karton befanden sich laut Polizei unter anderem 91 Gegenstände der Kategorie P1, 17 der Kategorie F2, 18 der Kategorie F3 und 26 der Kategorie F4.

Für die 41-jährige Mutter hat der Polizeieinsatz nun Konsequenzen: Sie wird angezeigt

, 11.11.2026, 10:26
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