Mädchen (15) bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Schreckmoment am Dienstagabend im Bezirk Ried! Gegen 18 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Obernberg am Inn zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 44-jährigen Autofahrerin aus Deutschland und einer erst 15 Jahre alten Mopedlenkerin.
Die Autofahrerin war auf der Umfahrung Obernberg in Richtung Ortszentrum unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich die Jugendliche aus dem Bezirk Ried von Kirchdorf am Inn kommend. Auch sie wollte in Richtung Ortszentrum fahren.
Dabei kam es zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 15-Jährige wurde bei der Kollision zu Fall gebracht und verletzt.
Die Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert