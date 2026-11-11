i Pressefoto Scharinger Unfall in OÖ Auto kracht in Bach – drei junge Menschen verletzt Schwerer Unfall in Offenhausen (OÖ): Ein Auto kam plötzlich ins Schleudern und landete in einem Bach. Von Andreas Neumayer 11.11.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag im Bezirk Wels-Land! Ein 23-Jähriger aus Wels war gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf der L1249 in Richtung Gunskirchen unterwegs. Mit im Wagen saßen zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren aus dem Bezirk Wels-Land.

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Plötzlich verlor der Lenker aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam rechts von der Straße ab und blieb schließlich in einem Bach stehen.

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Feuerwehr musste Frauen bergen

Während sich der 23-Jährige selbst aus dem Unfallwagen befreien konnte, waren seine beiden Mitfahrerinnen auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen. Die Einsatzkräfte mussten die jungen Frauen aus dem Fahrzeug bergen.

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Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie in die Kliniken Wels und Vöcklabruck gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt