Kein Lebenszeichen! Polizei findet Linzer (57) am Boden

Große Sorge um einen 57-jährigen Linzer! Am Dienstag gegen 17 Uhr schlug eine Betreuungsorganisation bei der Polizei Alarm. Der gesundheitlich beeinträchtigte Mann war nicht mehr erreichbar. Weder auf Anrufe noch auf das Läuten an seiner Wohnungstür reagierte er.
Die Beamten gingen der Sache nach und überprüften zunächst, ob der 57-Jährige möglicherweise in einem Krankenhaus aufgenommen worden war. Doch die Abfrage blieb ohne Ergebnis.
Daraufhin entschieden sich die Polizisten, die Wohnungstür zu öffnen. Im Wohnzimmer machten sie schließlich die besorgniserregende Entdeckung: Der Mann lag am Boden und war nicht ansprechbar.
Immerhin zeigte der 57-Jährige noch Lebenszeichen. Er wurde ins Kepler Universitätsklinikum gebracht