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Sad skinny anorectic girl and bottle of water
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Ärzte schlagen Alarm

Magersucht-Alarm: Schon Elfjährige in Lebensgefahr

Immer jüngere Kinder leiden an Magersucht. Am Linzer Keplerklinikum werden bereits Elfjährige behandelt. Ärzte warnen vor dramatischen Folgen.
Von Österreich Heute
11.11.2026, 15:13
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Erschreckende Entwicklung! Immer jüngere Kinder leiden an Magersucht. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der jungen Patienten etwa verdreifacht. Besonders dramatisch: Viele kommen erst ins Spital, wenn sie bereits schwer krank sind.

"Panikattacken, Magersucht" – jetzt packt Direktor aus

"Die Patienten, die an einer Essstörung leiden, werden nicht nur immer jünger, sondern sie kommen jetzt erst in einem zum Teil sehr schlechten körperlichen und psychischen Zustand zu uns", sagt Ellen Auer-Welsbach vom Linzer Kepler Uniklinikum den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN).

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Schon Elfjährige müssen ins Spital

Auf ihrer Station werden monatlich drei bis fünf neue Patienten aufgenommen. Betroffen sind vor allem Mädchen, das Durchschnittsalter liegt bei 13 Jahren. Mittlerweile werden sogar Elfjährige eingeliefert.

Besonders besorgniserregend: Manche Kinder befinden sich bereits in Lebensgefahr und müssen monatelang behandelt werden.

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So verstecken Kinder ihre Krankheit

Viele Betroffene versuchen, ihren Gewichtsverlust geheim zu halten. "Sie werden da sehr erfinderisch, tragen weite Kleidung oder sagen, dass sie Bauchweh oder, dass sie bereits in der Schule gegessen haben", erklärt die Ärztin den OÖN.

Die Folgen können dramatisch sein: Neben Haarausfall und Zahnschäden drohen Herzrhythmusstörungen und sogar Organversagen.

Social Media erhöht den Druck

Als einen der Hauptauslöser sieht die Expertin soziale Medien. Perfekte Körperbilder und künstlich erzeugte Fotos setzen Jugendliche zunehmend unter Druck. Auch Mobbing, familiäre Probleme und ein geringes Selbstwertgefühl können eine Rolle spielen.

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Eltern sollten deshalb genau hinschauen, welche Inhalte ihre Kinder konsumieren. Ebenso wichtig seien gemeinsame Mahlzeiten und offene Gespräche über Sorgen und Gefühle.

"Früher haben sich Jugendliche mit Klassenkameraden verglichen – heute müssen sie das mit der ganzen (künstlichen) Welt machen", warnt Auer-Welsbach gegenüber den OÖN.

red, 11.11.2026, 15:13
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