i Der Linzer Flughafen steckt weiter in finanziellen Schwierigkeiten. Flughafen Linz Minus trotz Verbesserung Tiefes Minus! Flughafen Linz schreibt weiter Verluste Der Flughafen Linz kommt nicht aus den roten Zahlen. Auch 2025 steht ein Millionenminus zu Buche. Ein Landesrat zieht sich aus dem Aufsichtsrat zurück Von Andreas Neumayer 11.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die finanziellen Probleme am Flughafen Linz reißen nicht ab. Auch im vergangenen Jahr schrieb der Airport rote Zahlen. Wie aus dem Jahresabschluss hervorgeht, betrug der Verlust nach Steuern 2025 rund 2,06 Millionen Euro. Darüber berichteten am Mittwoch die "Oberösterreichischen Nachrichten".

Immerhin: Gegenüber 2024 hat sich die Lage deutlich verbessert. Damals hatte der Flughafen noch einen Verlust von 10,98 Millionen Euro eingefahren. Das Minus konnte somit um fast neun Millionen Euro reduziert werden.

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Rechnungshof warnte bereits

Die wirtschaftliche Situation des Flughafens beschäftigt auch den oberösterreichischen Landesrechnungshof. Dieser hatte bereits 2025 in einer Prüfung auf die schwierige finanzielle Lage hingewiesen. Die Fortführung des Airports wurde dabei als "große Herausforderung" bezeichnet.

Mittlerweile gibt es erste Schritte für einen Neustart. Die Stadt Linz hat ihren bisherigen 50-Prozent-Anteil an das Land Oberösterreich übertragen. Damit wird das Land zum alleinigen Eigentümer des Flughafens.

Als nächster Schritt ist eine Teilprivatisierung geplant. Auch der Aufsichtsrat soll verkleinert werden, Entscheidungen sollen künftig schneller getroffen werden können.

Verkehrslandesrat verlässt Aufsichtsrat

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) kündigte unterdessen an, sein Mandat im Aufsichtsrat zurückzulegen. Er gehörte dem Gremium seit September 2022 an.

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Damals waren bereits mehrere politische Vertreter im Aufsichtsrat vertreten, darunter der damalige Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Neuer Chef soll Flughafen auf Kurs bringen

Seit Oktober steht mit Jörg Ebbighausen ein neuer Geschäftsführer an der Spitze des Flughafens. Er soll die wirtschaftliche Neuausrichtung vorantreiben.

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Steinkellner bezeichnet den Airport als "wichtigen Infrastrukturstandort für Oberösterreich". Ziel sei es, den Flughafen wirtschaftlich auf eine stabile Basis zu stellen und langfristig abzusichern