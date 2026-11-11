i Christina Jaritsch, Aufbruch, Salzkammergut mit Martin Hollinetz von Otelo eGen und Johann Mitterlehner, Bürgermeister von Vorchdorf bei der KI-Telefonzelle. Otelo eGen Auskunft per Knopfdruck Für alle Generationen: Erste "KI-Telefonzelle" eröffnet Eine alte Telefonzelle wird zum KI-Experiment: In Vorchdorf können Passanten jetzt mit ChatGPT sprechen – ganz ohne Handy oder Computer. Von Österreich Heute 11.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Früher wurde hier telefoniert, jetzt beantwortet künstliche Intelligenz die Fragen der Passanten. In Vorchdorf (Bezirk Gmunden) steht seit Mittwoch die erste KI-Telefonzelle im Salzkammergut. Wer wissen will, was hinter der neuen Technik steckt, kann sie dort selbst ausprobieren.

Ein Knopfdruck, dann spricht die KI

Die umgebaute Telefonzelle steht im Park der Kulturvilla und trägt den Namen "KI willi". Besucher müssen lediglich einen Knopf drücken, um mit dem Sprachassistenten verbunden zu werden.

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So sieht die KI-Telefonzelle von innen aus. Otelo eGen

Die Technik dahinter basiert auf ChatGPT. Fragen werden mündlich gestellt, die Antworten kommen ebenfalls per Sprache. Der Assistent kann auch im Internet nach Informationen suchen. Allerdings ist auf die Antworten nicht immer Verlass. Wie andere KI-Systeme kann auch "Willi" falsche Informationen liefern. Wichtige Auskünfte sollten deshalb überprüft werden.

KI funktioniert auch über Festnetz

Die Telefonzelle basiert auf dem Projekt "Willi Warum", das ursprünglich vor allem älteren Menschen den Zugang zu künstlicher Intelligenz erleichtern sollte.

Dafür braucht es nicht einmal ein Smartphone. Unter der Telefonnummer +43 76142 2218 kann der Sprachassistent auch über einen gewöhnlichen Festnetzanschluss angerufen werden.

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Weitere Telefonzellen könnten folgen

Hinter dem Projekt stehen die Initiative Aufbruch, Salzkammergut! und Otelo eGen. Geplant ist, auch in anderen Gemeinden alte Telefonzellen umzubauen. Diese könnten künftig nicht nur allgemeine Fragen beantworten, sondern auch Informationen über Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen oder die Geschichte einer Gemeinde liefern.

"Unsere Gemeinde lebt davon, offen für Neues zu sein und gleichzeitig ihre Wurzeln nicht zu vergessen. Dieses Projekt verbindet beides auf spannende Weise. Es macht Zukunftstechnologien erlebbar, bringt Menschen miteinander ins Gespräch und zeigt, dass Innovation auch im ländlichen Raum ihren Platz hat", so Johann Mitterlehner, Bürgermeister von Vorchdorf.

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Die Telefonzellen sollen zudem künstlerisch gestaltet werden. Laut den Projektverantwortlichen sind dafür 2.500 Euro für die technische Ausstattung und 3.000 Euro für die künstlerische Umsetzung vorgesehen. Offizielle Kooperationsgemeinden erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.

Betrieb auch ohne Stromanschluss

Für die Technik wird ein kleiner Computer vom Typ Raspberry Pi verwendet. Der Betrieb kann über Solarmodule und Akkus erfolgen, ein klassischer Stromanschluss ist deshalb nicht unbedingt notwendig. Damit könnten solche Telefonzellen künftig auch auf Dorfplätzen, an Bahnhöfen oder an anderen öffentlichen Orten stehen.