Mediziner-Schwund! So viele finden keinen Hausarzt

Ein düsteres Bild der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich zeichnet eine neue Umfrage der Arbeiterkammer (AK). Viele Menschen kämpfen mit langen Wartezeiten, fehlenden Arztterminen und schwindendem Vertrauen in das Gesundheitssystem.
Für das neue "AK-Versorgungs-Thermometer" wurden 2.500 AK-Mitglieder in Oberösterreich befragt. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Auf einer Skala von 0 bis 100 erreicht die Gesundheitsversorgung gerade einmal 54 Punkte.
Besonders schlecht schneiden die Wartezeiten ab. Dieser Bereich erreicht nur 49 von 100 Punkten.
Noch alarmierender: Vier von zehn Befragten waren bereits damit konfrontiert, dass sie keinen Termin bei einem Allgemeinmediziner bekommen konnten, weil keine neuen Patienten aufgenommen wurden.
Doch nicht nur bei gewöhnlichen Arztbesuchen wächst die Unzufriedenheit. Auch das Vertrauen in die Versorgung bei medizinischen Notfällen bröckelt.
Laut der AK-Erhebung haben 38 Prozent der Befragten wenig bis gar kein Vertrauen, im medizinischen Notfall gut versorgt zu werden. Das entspricht beinahe vier von zehn Menschen.
Für AK-Präsident Andreas Stangl ist die Situation nicht länger tragbar: "Die derzeitige Situation ist aus Sicht unserer Mitglieder nicht länger zu akzeptieren. Es braucht vor allem kürzere Wartezeiten und einen Ausbau der Gesundheitsversorgung."
Die Arbeiterkammer verlangt jetzt rasche Verbesserungen. Offene Kassenarztstellen sollen dringend nachbesetzt und Primärversorgungszentren schneller ausgebaut werden.
Außerdem fordert die AK einen Rechtsanspruch auf die Versorgung durch einen Allgemeinmediziner. Wer wegen fehlender Kassenärzte auf einen Wahlarzt ausweichen muss, soll den vollen Kassenarzttarif ersetzt bekommen.
Auch die Wartezeiten sollen deutlich sinken. Dafür brauche es laut AK mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich.