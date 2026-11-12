i OÖ-Chef Thomas Stelzer Helmut Graf Stelzer: "Feste gehören dazu" Landeschef: Nikolo- und Christkindfeiern in OÖ Pflicht! Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat regionales Brauchtum in den Kindergärten gesetzlich verankert. Er hält auch am Kreuz in den Schulen fest. Von Clemens Oistric 12.11.2026, 05:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oberösterreich greift dem Christkind unter die Flügel: "Ich halte nichts davon, dass wir unsere Bräuche opfern. Das Christkind soll das Christkind bleiben", stellt Landeschef Thomas Stelzer klar. Der VP-Grande sprach im großen "Heute"-Interview (in voller Länge als Video unten) u.a. über:

Brauchtumsklausel in OÖ

"Feste gehören zu uns. Daher haben Kindergärten und andere Kinderbildungseinrichtungen den gesetzlichen Auftrag, traditionelle Feste im Jahreskreis zu berücksichtigen und regionales Brauchtum zu vermitteln."

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Notwendigkeit eines Gesetzes

"Damit es keinen Zweifel daran gibt, dass wir Traditionen pflegen wollen, weil sie zu uns gehören. Sie sind Bestandteil unseres guten Lebens und sind eine feste Basis dafür, dass wir auch weiter gestalten können."

Video: OÖ-Chef im "Heute"-Talk

Kreuz in Schulen

"Das ist im öffentlichen Bereich in OÖ vorgeschrieben und ich bin ganz klar dafür, dass das auch so bleibt."

Vermischung von Kirche und Staat

"Sehe ich nicht so. Das Kreuz symbolisiert vielmehr die Werte, die der Entwicklung des friedlichen, des guten, des sicheren Lebens in Europa zugrunde liegen."

Jugendkriminalität

Laut Statistik des Innenministeriums stieg die Zahl der tatverdächtigen 10- bis 14-Jährigen seit 2016 um 80 Prozent an. Stelzer klar: "Wir dürfen uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Eine Möglichkeit wäre, die Grenze der Strafmündigkeit zu senken. Das heißt nicht, dass junge Leute dann eingesperrt werden, aber es muss die Möglichkeit für Gerichte geben, einzuschreiten."

Ärztemangel in Oberösterreich

"Rund 50 Kassenstellen sind unbesetzt. Dort, wo es kein Angebot im niedergelassenen Bereich gibt, landen Patienten unmittelbar in der Spitalsambulanz, wenn sie Hilfe brauchen. Wir müssen dann in den Spitälern die Leistungen übernehmen und das kann und darf so auf Dauer nicht weitergehen."

Appell an ÖGK

"Ich fordere ein, dass die Gesundheitskasse ihre Verpflichtung wahrnimmt. Jeder von uns zahlt in die Versicherung ein, aber es wird derzeit nicht ausreichend dafür gesorgt, dass vor Ort genügend Kassenstellen besetzt sind."

„Österreich hat genug Steuern. Die Arbeitnehmer und unsere Unternehmen zahlen schon genug und ermöglichen uns damit die öffentliche Gestaltung.“ Thomas Stelzer Landeshauptmann OÖ

Stelzer im Interview mit "Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric Helmut Graf

Steuerideen des SPÖ-Finanzministers

"Ich kann aktuell sehr wenigen seiner Ideen etwas abgewinnen, weil er sich immer nur überlegt, wo er Bürgern und Unternehmen noch mehr Geld wegnehmen kann. Fakt ist: Österreich hat genug Steuern. Die Arbeitnehmer und unsere Unternehmen zahlen schon genug und ermöglichen uns damit die öffentliche Gestaltung. Eines muss jedem klar sein: Der Staat muss zuerst einmal ermöglichen, dass Unternehmen erfolgreich sein und Geld verdienen können."

Lohnkosten

"Wir können mit anderen Weltregionen nicht mithalten."

Reform der Wehrpflicht

"Das gehört jetzt schnell geregelt. Die Sicherheitslage in Europa ist nicht dazu angetan, dass man viel Zeit vergehen lässt. Außerdem reden wir hier über die Lebenszeit junger Menschen – die zurecht wissen wollen, was auf sie zukommt. Auch vor diesem Hintergrund wäre es höchst notwendig, dass das endlich geklärt wird."

Einsparungen bei Forschung und Bildung

"Das würde uns aus den internationalen Märkten schießen, die Unternehmen massiv schädigen und damit auch Arbeitsplätze gefährden."

Forderung an Bund

"Schneller zu Lösungen kommen – ohne den Dauerstreit, bevor man zu Lösungen kommt."

Landtagswahl 2027

"Wir wollen und wir werden wieder die Nummer 1 in Oberösterreich werden. Die Begleiterscheinungen sind nicht einfach – die Situation auf Bundesebene bedeutet eher Gegenwind als Rückenwind. Aber wir werden klarstellen: Es geht um Oberösterreich!"

Oberösterreichischer Regierungsstil

"Wir entscheiden, wir setzen um, wir tun einfach etwas und drehen uns nicht nur im Kreis."

Budget-Disziplin

"Wir gehen vernünftig mit dem Steuergeld um. Wir arbeiten mit dem Geld unserer Landsleute, darum haben wir eine hohe Verantwortung und versuchen in der Politik denselben Maßstab anzulegen, wie es jeder privat tut oder wie wir es auch von den Unternehmen verlangen. Heißt: Nicht so viel auszugeben, dass wir uns überheben."