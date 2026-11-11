i Nach einer Drogen-Überdosis kam ein 34-Jähriger in Linz zu sich und wehrte sich gegen die Behandlung. Polizisten mussten eingreifen. istock Polizei fixiert 34-Jährigen Drogen-Überdosis, doch Mann schlägt auf Retter ein Eine verwüstete Wohnung, tiefe Schnittwunden und ein schwieriger Rettungseinsatz: Ein Linzer (34) wurde nach einer Überdosis ins Spital gebracht. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 34-Jähriger hat nach einer mutmaßlichen Drogen-Überdosis in Linz einen Rettungseinsatz erschwert. Als der Mann am Dienstagabend langsam wieder zu Bewusstsein kam, wehrte er sich heftig gegen die Behandlung. Polizisten mussten ihn mit vereinten Kräften fixieren. Kurz darauf verlor er erneut das Bewusstsein.

Rettung und Polizei wurden am 10. November gegen 17 Uhr zu einer Wohnung im Süden von Linz gerufen. Der 34-Jährige war nicht ansprechbar. Sanitäter und Notarzt begannen sofort mit der medizinischen Versorgung. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte ein verwüstetes Umfeld vor. Der Mann hatte außerdem mehrere, teilweise tiefe Schnittwunden am Körper.

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Mann wehrte sich gegen Behandlung

Zunächst blieb der Patient ruhig. Als er in stabiler Seitenlage langsam zu sich kam, begann er jedoch um sich zu schlagen. Eine weitere Behandlung war dadurch laut Polizei nicht möglich.

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Die Beamten fixierten den Mann daraufhin gemeinsam. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es ihnen, dem 34-Jährigen die Handschellen anzulegen. Nur wenige Sekunden später verlor er erneut das Bewusstsein. Die Polizisten lösten die Fixierung sofort, damit die Rettungskräfte ihre Wiederbelebungsmaßnahmen fortsetzen konnten.

Die Behandlung war erfolgreich. Der Mann wurde in stabilem Zustand ins Kepler Universitätsklinikum gebracht.