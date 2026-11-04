i Polizisten im Einsatz. Archivbild. Sabine Hertel Wilde Szenen in Mariahilf Gesuchter (23) attackiert Polizisten bei Festnahme Ein 23-jähriger Slowake ging am Dienstag in Wien-Mariahilf auf Polizisten los. Gegen den Mann lag bereits eine Festnahmeanordnung vor. Von Michael Rauhofer-Redl 04.11.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz ist am Dienstagvormittag in Wien-Mariahilf eskaliert. Gegen 11.40 Uhr wurden Polizisten im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße auf einen Mann aufmerksam, der beim Anblick der Beamten plötzlich nervös wurde und sich rasch entfernen wollte.

Die Polizisten hielten den Verdächtigen an und wollten seine Identität feststellen. Doch der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen. Stattdessen machte er widersprüchliche Angaben zu seinem Namen und seinem Geburtsdatum.

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Drogen und Reisepass entdeckt

Zur weiteren Abklärung begleiteten die Beamten den Mann zu einem nahegelegenen Polizeicontainer. Dort verhielt er sich zunehmend unkooperativ und kam den Aufforderungen der Polizisten nur widerwillig nach.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten schließlich Suchtgiftutensilien, eine geringe Menge Drogen, eine leere Alkoholflasche und einen Reisepass. Damit konnte die Identität des 23-jährigen Slowaken geklärt werden.

Die anschließende Überprüfung brachte eine weitere Überraschung: Gegen den Mann lag bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Wiener Staatsanwaltschaft vor.

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23-Jähriger geht auf Beamte los

Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, eskalierte die Situation endgültig. Der 23-Jährige wurde laut Polizei immer aggressiver, beschimpfte und bedrohte die Beamten. Während der Festnahme attackierte er schließlich die Polizisten.

Der Slowake wurde unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.