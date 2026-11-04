Startseite Wien Chronik
Polizisten im Einsatz. Archivbild.
Polizisten im Einsatz. Archivbild.
Sabine Hertel
Wilde Szenen in Mariahilf

Gesuchter (23) attackiert Polizisten bei Festnahme

Ein 23-jähriger Slowake ging am Dienstag in Wien-Mariahilf auf Polizisten los. Gegen den Mann lag bereits eine Festnahmeanordnung vor.
Von Michael Rauhofer-Redl
04.11.2026, 12:49
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Polizeieinsatz ist am Dienstagvormittag in Wien-Mariahilf eskaliert. Gegen 11.40 Uhr wurden Polizisten im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße auf einen Mann aufmerksam, der beim Anblick der Beamten plötzlich nervös wurde und sich rasch entfernen wollte.

Die Polizisten hielten den Verdächtigen an und wollten seine Identität feststellen. Doch der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen. Stattdessen machte er widersprüchliche Angaben zu seinem Namen und seinem Geburtsdatum.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Drogen und Reisepass entdeckt

Zur weiteren Abklärung begleiteten die Beamten den Mann zu einem nahegelegenen Polizeicontainer. Dort verhielt er sich zunehmend unkooperativ und kam den Aufforderungen der Polizisten nur widerwillig nach.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten schließlich Suchtgiftutensilien, eine geringe Menge Drogen, eine leere Alkoholflasche und einen Reisepass. Damit konnte die Identität des 23-jährigen Slowaken geklärt werden.

Die anschließende Überprüfung brachte eine weitere Überraschung: Gegen den Mann lag bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Wiener Staatsanwaltschaft vor.

23-Jähriger geht auf Beamte los

Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, eskalierte die Situation endgültig. Der 23-Jährige wurde laut Polizei immer aggressiver, beschimpfte und bedrohte die Beamten. Während der Festnahme attackierte er schließlich die Polizisten.

Auch interessant

Mann (35) steht nackt am Fenster – dann rückt WEGA an
Drogen-Razzia sorgt in Wien-Favoriten für Aufsehen
Wiener rastet in Lokal aus! Zwei Polizisten verletzt

Der Slowake wurde unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.

mrr, 04.11.2026, 12:49
Mehr zum Thema
Festnahme Polizei Wien Polizeieinsatz Drogen

Weiterlesen

Weitere Storys
Mariahilf Verhaftung Fahndung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote