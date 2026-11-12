i Baustelle des neuen Google-Rechenzentrums in Oberösterreich. Die Anrainer sind in Sorge. REUTERS/Bruna "Kein harmloser Campus" Mega-Rechenzentrum geplant – Streit eskaliert In Kronstorf (OÖ) sorgt der Ausbau eines Rechenzentrums für Aufregung. Anrainer befürchten zusätzlichen Lärm und fordern Antworten. Von Österreich Heute 12.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Kronstorf im Bezirk Linz-Land wächst der Widerstand gegen den geplanten Ausbau eines Rechenzentrums. Kommenden Montag (16. November) steht ein wichtiger und für viele brisanter Termin bevor: Um 8.30 Uhr findet in der Josef-Heiml-Halle eine Bau- und gewerbebehördliche Verhandlung statt. Es geht um zwei zusätzliche Rechenhallen und die dazugehörigen technischen Anlagen.

Dieser Termin sorgt bei der Bürgerinitiative Rechenzentrum Kronstorf (BIRK) für Ärger. Der Grund: Laut Initiative sind die entscheidenden Pumpversuche für die geplante Flusswasserkühlung noch nicht abgeschlossen.

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Anrainer fürchten zusätzlichen Lärm

Die große Frage ist, wie das Rechenzentrum künftig gekühlt werden soll. Nach Angaben der Bürgerinitiative ist noch unklar, ob die vorgesehene Flusswasserkühlung wie geplant funktionieren wird.

Sollten die Versuche scheitern, könnte laut BIRK eine Trockenkühlung notwendig werden. Die Initiative befürchtet dadurch eine zusätzliche Lärmbelastung für die Menschen in der Umgebung.

Vor allem kritisiert sie, dass die Verhandlung bereits stattfindet, obwohl aus ihrer Sicht noch wichtige Fragen offen sind.

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Scharfe Kritik

Harald Müllner von der Bürgerinitiative: "Hier entsteht kein harmloser 'Campus', sondern ein hochinvasives Industriegebiet mit enormer Hitzeentwicklung und gigantischem Ressourcenverbrauch. Bevor nicht klar ist, wie laut die Anlage bei einem Scheitern der Flusswasserkühlung tatsächlich wird, dürfen keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden!"

Die Firma Volo zwei GmbH hat die Genehmigungen für die Erweiterung um zwei zusätzliche Rechenhallen am Standort Europastraße 1 beantragt.

Für betroffene Anrainer ist eine Frist jetzt wichtig: Beteiligte können ihre Einwendungen spätestens am Tag vor der Verhandlung während der Amtsstunden bei der zuständigen Behörde oder direkt während der Verhandlung vorbringen. Wer keine rechtzeitigen Einwendungen erhebt, kann seine Parteistellung im Verfahren verlieren.

Die Einreichunterlagen können bei der Gemeinde Kronstorf beziehungsweise bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land eingesehen werden. Bei der Bezirkshauptmannschaft ist dafür eine Terminvereinbarung notwendig.