i Die Familie wurde zur Abschiebung nach Wien gebracht. iStock "Waren einfach weg" "Gut integriert" – Familie mit Kindern abgeschoben Eine Familie mit drei kleinen Kindern wurde aus Osttirol abgeschoben. Das jüngste Kind ist erst sechs Monate alt. Ein Freund ist völlig fassungslos. Von Österreich Heute 11.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plötzlich stand die Polizei vor der Tür, wenig später war eine ganze Familie verschwunden! In Nußdorf-Debant (Osttirol) sorgt die Abschiebung einer fünfköpfigen Familie aus Georgien für Aufregung. Unter den drei Kindern ist auch ein erst sechs Monate altes Baby. Ein Freund der Familie kann nicht fassen, was passiert ist.

Familie musste in eineinhalb Stunden packen

"Innerhalb von zwei Stunden waren sie weg. Ich bin schockiert, wie man bei uns mit Menschen umgeht", erzählt ein Tiroler, der die Familie gut kennt, gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

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Laut seinen Schilderungen stand die Polizei frühmorgens vor der Wohnung der Familie. Die Eltern hatten demnach nur etwa eineinhalb Stunden Zeit, um ihre Sachen zusammenzupacken. Anschließend wurden sie mit ihren drei kleinen Kindern zur Abschiebung nach Wien gebracht.

Vater hatte Job, Kind ging in Kindergarten

Besonders unverständlich ist die Abschiebung für den Freund der Familie, weil die Georgier seiner Darstellung nach bestens integriert waren.

Sie hatten eine Wohnung, der Vater ging arbeiten und wurde in seinem Job sehr geschätzt. Auch eines der Kinder besuchte bereits den Kindergarten. Der Tiroler macht sich nun große Sorgen um die Familie. Wo sich die Eltern und ihre Kinder derzeit aufhalten, weiß er nicht.

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Nicht einmal Bürgermeister wusste Bescheid

Warum die Familie abgeschoben wurde, ist bislang unklar. Der Bekannte vermutet, dass die Georgier möglicherweise einen behördlichen Bescheid nicht richtig verstanden haben könnten. "Obwohl der Vater gut Deutsch spricht. Aber Amtsdeutsch ist halt noch einmal etwas anderes", erklärt er. Auch der Bürgermeister von Nußdorf-Debant, Andreas Pfurner, wurde von der Abschiebung überrascht.

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"Ich weiß nur von der Abschiebung, weil Bekannte es mir erzählt haben", sagt er. "Informiert wurden wir nicht. Im Kindergarten fiel zwar auf, dass das Kind dieser Familie fehlt, aber warum, wusste niemand." Das für Abschiebungen zuständige Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat sich zu dem Fall bislang nicht geäußert. Weshalb die Familie Österreich verlassen musste, ist daher weiterhin offen.