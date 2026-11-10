i Symbolbild einer Lkw-Kontrolle Asfinag Mit Fahrerkarte getrickst Polizei deckt bei Lenker-Kontrolle 130 Verstöße auf Bei einer Lkw-Kontrolle auf der A12 in Tirol deckte die Polizei 130 Verstöße auf. Ein Lenker (33) hatte mit einer zweiten Fahrerkarte getrickst. Von Michael Rauhofer-Redl 10.11.2026, 20:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Schwerverkehrskontrolle auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol machten Polizisten am Dienstag (10. November) eine brisante Entdeckung. Gegen 9.39 Uhr stoppten die Beamten der Verkehrsinspektion Innsbruck auf dem Autobahnparkplatz Kematen einen Lkw mit italienischer Zulassung. Am Steuer saß ein 33-jähriger Ukrainer, der im internationalen Güterverkehr unterwegs war.

Zweite Fahrerkarte flog bei Kontrolle auf

Bei der Überprüfung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten bemerkten die Polizisten auffällige Unstimmigkeiten in den gespeicherten GPS-Daten. Als sie genauer nachhakten, rückte der 33-Jährige schließlich eine zweite Fahrerkarte heraus.

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Der Haken: Diese war auf eine völlig andere Person ausgestellt. Der Lenker gab gegenüber den Beamten zu, die fremde Karte verwendet zu haben, um Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern.

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128 Verstöße gegen Ruhezeiten

Die Polizisten werteten daraufhin die Daten beider Fahrerkarten aus. Das Ergebnis hatte es in sich: Insgesamt 128 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften kamen ans Licht.

Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung im hohen vierstelligen Eurobereich ein und stellten die zweite Fahrerkarte sicher.