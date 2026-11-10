Polizei deckt bei Lenker-Kontrolle 130 Verstöße auf

Bei einer Schwerverkehrskontrolle auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol machten Polizisten am Dienstag (10. November) eine brisante Entdeckung. Gegen 9.39 Uhr stoppten die Beamten der Verkehrsinspektion Innsbruck auf dem Autobahnparkplatz Kematen einen Lkw mit italienischer Zulassung. Am Steuer saß ein 33-jähriger Ukrainer, der im internationalen Güterverkehr unterwegs war.
Bei der Überprüfung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten bemerkten die Polizisten auffällige Unstimmigkeiten in den gespeicherten GPS-Daten. Als sie genauer nachhakten, rückte der 33-Jährige schließlich eine zweite Fahrerkarte heraus.
Der Haken: Diese war auf eine völlig andere Person ausgestellt. Der Lenker gab gegenüber den Beamten zu, die fremde Karte verwendet zu haben, um Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern.
Die Polizisten werteten daraufhin die Daten beider Fahrerkarten aus. Das Ergebnis hatte es in sich: Insgesamt 128 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften kamen ans Licht.
Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung im hohen vierstelligen Eurobereich ein und stellten die zweite Fahrerkarte sicher.