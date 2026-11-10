i Kampf um das Sixty Twenty in Innsbruck. Google Maps Petition soll Lokal retten Beliebtem Studenten-Lokal in City droht jetzt das Aus Das "Sixty Twenty" in Innsbruck soll 2029 schließen. Die Betreiber kämpfen mit einer Petition um den Erhalt des beliebten Studententreffpunkts. Von Österreich Heute 10.11.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Studenten in Innsbruck ist es ein beliebter Treffpunkt. Doch dem "Sixty Twenty" am SOWI-Campus droht das Ende. Der Mietvertrag für das Lokal im MCI-Gebäude läuft 2029 aus und soll nicht mehr verlängert werden. Die Betreiber wollen das nicht einfach hinnehmen und kämpfen jetzt mit einer Petition um die Zukunft ihres Lokals.

Dass das "Sixty Twenty" seinen Standort verlieren könnte, ist schon länger bekannt. Nun wollen die Betreiber Druck auf das Land Tirol machen, das als Vermieter über die Zukunft der Räumlichkeiten entscheidet.

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"Das Sixty ist ein Ort des Miteinander und der guten Laune; ein Ort für junge und junggebliebene Menschen; ein Ort, den Innsbruck behalten will!", heißt es in der Petition laut ORF.

Dabei geht es den Betreibern nicht nur um ihr eigenes Lokal. Sie erinnern auch an andere Gastrobetriebe in Innsbruck, die in den vergangenen Jahren zusperren mussten: "Wir starten diese Petition daher natürlich primär für’s Sixty, aber auch stellvertretend für alle, denen es in den letzten Jahren genauso unnötig schwer gemacht wurde."

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Land Tirol bleibt bei Entscheidung

Die Petition richtet sich vor allem an Tirols Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ), der für die Liegenschaften des Landes verantwortlich ist.

Das Land zeigt zwar Verständnis für den Ärger, hält aber an seinen Plänen fest. Gegenüber dem ORF Tirol betont man, dass das "Sixty Twenty" ein wichtiger Treffpunkt für Studenten sei. Allerdings brauche die Hochschule MCI die Flächen dringend selbst.

"Gleichzeitig besteht die Verantwortung, dem MCI langfristig ausreichend moderne Hochschulflächen zur Verfügung zu stellen. Die Sicherstellung dieser Bildungsflächen hat dabei Vorrang", erklärt das Land.

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Schon 2024 wurde der Mietvertrag um fünf Jahre verlängert. Damit hätten die Betreiber laut Land genügend Zeit bekommen, sich nach einem neuen Standort umzusehen. Bei der Suche nach einer Alternative wolle man sie unterstützen.

Statt Gastrolokal kommen neue Lernräume

Auch das MCI sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Hochschule kämpft seit Jahren mit Platzproblemen, die sich auf den Studienbetrieb und die Forschung auswirken.

Nach den Plänen von MCI-Rektor Andreas Altmann soll das gesamte Erdgeschoß künftig für die Hochschule genutzt werden. Vorgesehen sind Seminarräume, eine Lernlounge, zusätzliche Lern- und Projektflächen, Aufenthaltsbereiche sowie Sanitärräume.

Die Verlängerung des Mietvertrags im Jahr 2024 sei laut MCI ohne Einbindung der Hochschule erfolgt. Bereits geplante Umbauten konnten deshalb nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

Platzprobleme beschäftigen Innsbruck seit Jahren

Hinter dem Streit steckt ein größeres Problem: Das MCI ist auf mehrere Standorte in Innsbruck verteilt und benötigt seit Jahren mehr Platz. Ein ursprünglich geplanter Neubau wurde immer wieder verschoben, so der ORF. Vor allem steigende Baukosten und fehlende Kostensicherheit sorgten für Verzögerungen und politische Diskussionen.

Anfang des heurigen Jahres entschied sich die schwarz-rote Landesregierung schließlich für eine Sanierung statt eines Neubaus.