i In Kirchberg in Tirol eröffnet am 12. November eine neue Hofer-Filiale. Hofer Sieben Tage geöffnet Neue Hofer-Filiale hat jetzt auch am Sonntag geöffnet In Kirchberg in Tirol eröffnet am 12. November eine neue Hofer-Filiale. Das Besondere: Kunden können dort auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Kirchberg in Tirol eröffnet am Donnerstag, dem 12. November, eine neue Hofer-Filiale. Der Diskonter zieht in die Brixentaler Straße 17b und bietet künftig auch Einkaufsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen.

Einkaufen auch am Sonntag möglich

Eine Besonderheit des neuen Standorts sind die saisonal angepassten Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag ist die Filiale jeweils von 7.15 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 7.15 bis 18 Uhr.

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Auch sonntags und an Feiertagen bleibt das Geschäft geöffnet. Im Sommer können Kunden zwischen 8 und 14 Uhr einkaufen, während der Wintersaison von 12 bis 18 Uhr.

14 Mitarbeiter im Einsatz

In der neuen Filiale werden insgesamt 14 Mitarbeiter beschäftigt sein. Neben dem regulären Sortiment gibt es auch eine Pfandrücknahmestation sowie eine Ladestation für Elektroautos. Mit dem zusätzlichen Standort soll die Nahversorgung für Einheimische und Touristen in Kirchberg ausgebaut werden.