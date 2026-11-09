i Die Betreibergesellschaft des Brenner Basistunnel BBT SE ist von einem Cyberangriff betroffen. APA-Images / APA / BARBARA GINDL Ermittlungen laufen Angriff auf Brenner-Basistunnel – Hacker fordern Geld Nach einem Hacker-Angriff auf den Brenner-Basistunnel fordern die Täter nun offenbar Lösegeld. Die Behörden wurden bereits eingeschaltet. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Betreibergesellschaft des Brenner Basistunnel BBT SE wurde bereits am 17. Oktober Opfer eines Hacker-Angriffs. Dabei hätten sich unbekannte Täter Zugriff auf einen Server verschafft. Dieser sei für den Datenaustausch zwischen der BBT SE und italienischen Auftragnehmern genutzt worden.

Die dort abgespeicherte Datenmenge würde sich auf "812 Gigabyte" belaufen, hieß es seitens der Betreibergesellschaft. Gleichzeitig wurde betont, dass "die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen" nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitet wurden. Das Unternehmen habe die betroffene Datenquelle vom Netzwerk getrennt. Zudem seien die IT-Sicherheitsprotokolle aktiviert worden. Auch externe Cybersecurity-Experten seien mit einer forensischen Analyse beauftragt worden.

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Behörden alarmiert

Teil der Arbeit der Experten sei es auch zu überwachen, ob die gestohlenen Daten irgendwo im Netz auftauchen. Veröffentlichungen habe man bisher aber nicht feststellen können. Wie die "Krone" berichtet, haben die Hacker nun allerdings eine Lösegeldforderung an die BBT SE gerichtet. Näher wollte das Unternehmen darauf allerdings nicht eingehen.

Man verwies diesbezüglich auf laufende Ermittlungen und stellte klar, dass jeder Versuch der Hacker mit der Betreibergesellschaft in Verbindung zu treten, den zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet wird.

Sicherheit nicht gefährdet

Seitens der BBT SE hieß es, dass der Cyberangriff für das Großprojekt Brenner Basistunnel keine betrieblichen Folgen haben soll. Demnach würde sich der Angriff laut aktuellem Kenntnisstand nur auf den externen Datenaustauschserver und nicht auf die internen IT-Systeme beziehen.

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So sei die Sicherheit des laufenden Baubetriebs zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Somit laufen die Bauarbeiten ungehindert weiter. Des Weiteren soll es auch für den späteren Eisenbahnverkehr keine negativen Konsequenzen geben.

Des Weiteren seien die betroffenen Daten zum Großteil bereits öffentlich zugänglich gewesen. Es handle sich dabei unter anderem um Unterlagen zu Ausschreibungen und Vermessungsdaten. Auftragnehmer aus Österreich seien nicht betroffen.