i Die Feuerwehr brachte die Beiden ins Freie. iStock Unglaublicher Mut Held (17) eilt Pensionisten in Feuer-Haus zu Hilfe In Nassereith (Tirol) wurde ein 17-Jähriger zum Lebensretter. Er eilte einem Pensionisten (75) in einem verrauchten Wohnhaus zu Hilfe. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Sonntagabend in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst! Gegen 17.30 Uhr brach in einem Einfamilienhaus ein Brand aus. Ein 75-jähriger Österreicher befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Gebäude. Als Passanten die starke Rauchentwicklung bemerkten, schlugen sie sofort Alarm.

Doch ein 17-Jähriger wollte nicht auf die Einsatzkräfte warten. Der mutige Jugendliche lief kurzerhand in das bereits verrauchte Haus, um dem Pensionisten zu helfen.

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Teenager harrte mit Pensionisten im Haus aus

Im Inneren bewies der junge Ersthelfer einen kühlen Kopf: Er schloss Türen, öffnete Fenster und brachte sich gemeinsam mit dem 75-Jährigen in der Küche im ersten Stock in Sicherheit. Dort warteten die beiden hinter verschlossener Tür auf die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten schließlich beide aus dem Gebäude retten. Der 17-Jährige verließ das Haus unverletzt über eine Leiter. Der Pensionist wurde von der Freiwilligen Feuerwehr über das Treppenhaus ins Freie gebracht.

Pensionist mit Rauchgasvergiftung im Spital

Der 75-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch eine Holzkiste, die der Hauseigentümer im Flur des ersten Stocks nahe der Kamintüre seines Kachelofens abgestellt hatte. Vermutlich wollte der Mann gerade den Ofen anheizen, als es zu dem Brand kam.

Dank des raschen Eingreifens blieb der Sachschaden am Wohnhaus gering. Der mutige 17-Jährige kam bei seinem Einsatz mit dem Schrecken davon.