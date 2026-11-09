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Archivbild einer polizeilichen Lkw-Kontrolle.
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Lenker fälschte Beweise

Bremse kaputt! Polizei zieht Mangel-Lkw aus dem Verkehr

Bei einer Lkw-Kontrolle in Innsbruck entdeckte die Polizei massive Mängel. Eine Bremsscheibe war gerissen, bei einem Reifen lag das Gewebe frei.
Von Michael Rauhofer-Redl
09.11.2026, 20:38
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Gefährliche Entdeckung bei einer Verkehrskontrolle in Tirol. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol am Montag mitteilt, nahmen Polizisten der Verkehrsinspektion Innsbruck ein Sattelkraftfahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei kamen zahlreiche Verstöße und teils gravierende technische Mängel ans Licht.

Am Steuer saß ein 57-jähriger Spanier. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann den Lkw teilweise ohne Fahrerkarte gelenkt hatte. Zudem hatte er vorgeschriebene Ruhezeiten nicht ordnungsgemäß dokumentiert.

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Bremsscheibe gerissen, Achse blockiert

Anschließend wurde der Schwertransporter in der Prüfhalle des Landes Tirol technisch überprüft. Das Ergebnis hatte es in sich: Eine Bremsscheibe war gerissen, eine Achse blockierte ständig.

Auch bei den Reifen bot sich den Prüfern ein bedenkliches Bild. Einer war derart stark abgefahren, dass bereits das Gewebe sichtbar war.

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Lenker muss mit Anzeigen rechnen

Aufgrund der festgestellten Verstöße wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der 57-jährige Lenker muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die zuständige Verwaltungsbehörde folgen.

mrr, 09.11.2026, 20:38
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