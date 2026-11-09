i Die Warteschlange reichte zeitweise durch die Maria-Theresien-Straße bis in die Altstadt. (Symbolfoto) iStock Stundenlanges Warten 4.000 Kugeln Eis gratis – Hunderte standen Schlange In Innsbruck standen viele stundenlang für eine Kugel Eis an. Der Andrang war so groß, dass die Schlange zeitweise bis in die Altstadt reichte. Von Österreich Heute 09.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz kühler Novembertemperaturen war in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße am Sonntag ordentlich was los. Hunderte Menschen warteten vor der Gelateria Tomaselli auf ein Gratis-Eis. Manche standen dafür mehrere Stunden an.

Der Grund für den Ansturm: Die Eisdiele verschenkte zum Saisonende ihre Eiskugeln. Die Aktion findet bereits seit sechs Jahren statt und ist für viele Eisfans ein Fixtermin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erste warteten schon ab 13.45 Uhr

Obwohl die Gratis-Aktion erst um 16 Uhr begann, standen die ersten Besucher bereits um 13.45 Uhr vor dem Geschäft. Die Schlange zog sich zeitweise die gesamte Maria-Theresien-Straße entlang bis in die Altstadt.

Viele nahmen ein bis zwei Stunden Wartezeit in Kauf. Dabei ging es manchen gar nicht nur ums kostenlose Eis, sondern auch um das gemeinsame Erlebnis, erzählen Besucher gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Fast 4.000 Kugeln verschenkt

Am Ende gingen knapp 4.000 Kugeln Eis gratis über den Ladentisch. Damit niemand leer ausging, hatte die Gelateria extra zusätzliches Eis produziert.

Die Bilder des Tages i ?

Sieben Mitarbeiter waren damit beschäftigt, die vielen Besucher zu versorgen. Für Gründer Thomas Weber ist die Aktion ein Dankeschön an die Kunden. Mit dem großen Eisessen verabschiedet sich die Filiale bei der Annasäule in die Winterpause.

Im Winter gibt es Zimtschnecken

Ganz leer bleibt das Geschäft aber nicht. Statt Eis sollen dort in der kalten Jahreszeit Zimtschnecken mit verschiedenen Toppings verkauft werden.

Wer auch im Winter nicht auf Eis verzichten möchte, kann sich weiterhin bei den Eisautomaten des Unternehmens versorgen. Diese bleiben auch bei niedrigen Temperaturen in Betrieb.