4 Verletzte bei folgenschwerem Crash in Thaur i ? Schwerer Crash in Thaur Linienbus kracht in Pkw – zwei Kinder verletzt Bei einem schweren Verkehrsunfall in Thaur (Tirol) wurden vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt. Ein Linienbus krachte in einen Pkw. Von Michael Rauhofer-Redl 09.11.2026, 21:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem folgenschweren Auffahrunfall am Montag in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) berichtet am Abend die Pressestelle der Landespolizeidirektion. Gegen 17.20 Uhr war ein 36-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße in Thaur in östliche Richtung unterwegs. Als der Mann verkehrsbedingt anhalten musste, krachte ein nachfolgender Linienbus in das Auto.

Am Steuer des Busses saß ein 36-jähriger Kroate. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Personen verletzt, darunter auch zwei Kinder.

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Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Im Pkw befanden sich neben dem Lenker auch ein achtjähriges Mädchen und ein zehnjähriger Bub. Alle drei erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Auch der 36-jährige Busfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Glück im Unglück hatten die acht Fahrgäste des Linienbusses. Sie blieben bei dem Unfall unverletzt.

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Schwerer Schaden an beiden Fahrzeugen

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Wie es genau zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.

Im Einsatz standen mehrere Rettungskräfte, Notärzte, die Feuerwehr Thaur sowie die Polizei.