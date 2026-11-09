Linienbus kracht in Pkw – zwei Kinder verletzt

Von einem folgenschweren Auffahrunfall am Montag in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) berichtet am Abend die Pressestelle der Landespolizeidirektion. Gegen 17.20 Uhr war ein 36-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße in Thaur in östliche Richtung unterwegs. Als der Mann verkehrsbedingt anhalten musste, krachte ein nachfolgender Linienbus in das Auto.
Am Steuer des Busses saß ein 36-jähriger Kroate. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Personen verletzt, darunter auch zwei Kinder.
Im Pkw befanden sich neben dem Lenker auch ein achtjähriges Mädchen und ein zehnjähriger Bub. Alle drei erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.
Auch der 36-jährige Busfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
Glück im Unglück hatten die acht Fahrgäste des Linienbusses. Sie blieben bei dem Unfall unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Wie es genau zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.
Im Einsatz standen mehrere Rettungskräfte, Notärzte, die Feuerwehr Thaur sowie die Polizei.