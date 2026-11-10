i Skirennläuferin Anneliese Schuh-Proxauf gewann drei Bronzemedaillen bei der WM 1941 in Cortina. (Archivfoto) imago Sportfotodienst Gericht entscheidet bald Richter könnte Erbe von Ski-Legende kassieren Eine Villa in Innsbruck, Grundstücke auf den Bahamas und mehrere Millionen: Sechs Jahre nach dem Tod eines ehemaligen Ski-Stars tobt ein Erbstreit. Von Österreich Heute 10.11.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie war eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen ihrer Zeit: Anneliese Schuh-Proxauf gewann 1946 gleich drei Bewerbe beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Im September 2020 starb die Innsbruckerin im Alter von 98 Jahren.

Doch ihr Tod beschäftigt bis heute die Justiz. Denn um ihr Millionenvermögen ist ein jahrelanger Erbstreit entbrannt. Im Mittelpunkt stehen zwei Testamente und die Frage, wer das Vermögen tatsächlich erben soll.

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Freundin oder Richter – wer bekommt das Geld?

In einem früheren Testament hatte die ehemalige Skirennläuferin eine langjährige Freundin als Alleinerbin eingesetzt. Doch nach ihrem Tod tauchte ein weiteres Schriftstück auf. Darin soll Schuh-Proxauf einen Innsbrucker Richter begünstigt haben, der sie zuvor längere Zeit rechtlich beraten hatte. Das letzte Testament wurde laut "Krone" erst wenige Wochen vor ihrem Tod im Sanatorium Hochrum verfasst.

Seither wird vor Gericht darüber gestritten, ob die damals schwer kranke Frau überhaupt noch in der Lage war, ein gültiges Testament zu schreiben.

Arzt berichtet von Verwirrtheit

Am Montag wurden am Bezirksgericht Innsbruck erneut der behandelnde Arzt und drei Gutachter befragt. Der Mediziner hatte die 98-Jährige in ihrer letzten Lebensphase fast täglich betreut. "Sie hatte zuletzt lichte und weniger lichte Momente", erklärte er. Die Frau sei zeitweise verwirrt gewesen und habe Medikamente bekommen, die ihren geistigen Zustand zusätzlich beeinträchtigen konnten.

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Ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass Schuh-Proxauf zum Zeitpunkt des letzten Testaments mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr testierfähig gewesen sei. Der Anwalt des begünstigten Richters stellte die medizinischen Einschätzungen infrage und verwies unter anderem auf stabilisierte Gesundheitswerte am Tag der Testamentserrichtung.

Gericht entscheidet in Kürze

Nach rund dreieinhalb Stunden wurde die Verhandlung am Montag, 9. November, geschlossen. Das Bezirksgericht Innsbruck wird seine Entscheidung demnächst schriftlich bekannt geben. Ob der Streit damit endgültig beendet ist, bleibt offen. Weitere Rechtsmittel sind möglich.

Zum Nachlass der früheren Skirennläuferin gehören unter anderem eine Villa oberhalb von Innsbruck sowie Immobilien und Grundstücke auf den Bahamas. Schuh-Proxauf hatte gemeinsam mit ihrem Mann Max 1958 zudem ein Flugunternehmen gegründet, aus dem später die Fluglinie Tyrolean Airways hervorging.