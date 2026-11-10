i Jahre später danach muss festgestellt werden, ob die Verstorbene geistig fit genug war (Symbolfoto). iStock Zoff um Millionen-Nachlass Zwei Testamente! Streit um Millionen-Erbe eskaliert Wer erbt das Millionenvermögen einer Innsbrucker Unternehmerin? Zwei Testamente sorgen für Streit. Jetzt könnten Gutachten entscheidend sein. Von Österreich Heute 10.11.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Komplizierter Nachlass – in diesem Fall gibt es gleich zwei Testamente! Auch sechs Jahre nach dem Tod der Innsbrucker Unternehmerin und ehemaligen Skirennläuferin Anneliese Schuh-Proxauf ist noch immer nicht geklärt, wer ihr Erbe bekommt. Vor dem Innsbrucker Bezirksgericht stehen sich eine langjährige Freundin und ein Tiroler Richter gegenüber, das berichtet die Tiroler Tageszeitung (TT).

Besonders brisant: Gleich mehrere Gutachter äußern erhebliche Zweifel daran, ob die Unternehmerin bei der Erstellung des jüngeren Testaments überhaupt noch in der Lage war, die Tragweite ihrer Entscheidung zu verstehen.

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Zwei Testamente innerhalb weniger Wochen

Schuh-Proxauf war in Innsbruck als wohlhabende Unternehmerin und ehemalige Skirennläuferin bekannt. Ihr Verhältnis zur eigenen Familie war zerrüttet. Im hohen Alter hatte sie mehrfach Testamente errichtet und darin unterschiedliche Menschen bedacht.

Kurz vor ihrem Tod im November 2020 entstanden schließlich zwei weitere Testamente, so die TT. Das erste wurde am 30. Juli über eine Anwaltskanzlei erstellt. Darin sollten eine enge Freundin und mehrere andere Personen, darunter sogar ihr Gärtner, etwas erben.

Doch nur wenige Wochen später tauchte ein weiteres Testament auf. Dieses war auf den 7. September 2020 datiert und wurde von einem anderen Anwalt zum Notar gebracht. Darin wurde ein Tiroler Richter begünstigt, der die Unternehmerin früher beraten hatte.

Freundin und Richter kämpfen ums Vermögen

Am Montag wurde der Streit am Innsbrucker Bezirksgericht vor Richter Gerhard Mitteregger verhandelt. Der Anwalt der mittlerweile 82-jährigen Freundin, Mathias Kapferer, brachte noch einmal eine mögliche Einigung ins Spiel. Doch die Gegenseite wollte darüber nicht sprechen, berichtet die TT.

Damit rückten drei Gutachten in den Mittelpunkt der Verhandlung. Sie sollten vor allem klären, ob das jüngere Testament tatsächlich von Schuh-Proxauf stammt und ob die damals 98-Jährige noch testierfähig war.

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Handschrift laut Gutachter wahrscheinlich echt

Zunächst beschäftigte sich Schriftsachverständiger Christian Grafl mit der Echtheit des Testaments. Seine Einschätzung fiel deutlich aus: "Die Hypothese der Echtheit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend. Es ist mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass das Testament von einer anderen Person geschrieben wurde."

Damit spricht aus Sicht des Experten vieles dafür, dass die Unternehmerin das untersuchte Testament tatsächlich selbst geschrieben hat. Doch eine echte Handschrift bedeutet nicht automatisch, dass die Verfasserin zum damaligen Zeitpunkt auch testierfähig war.

Neurologe äußert massive Zweifel

Genau diese Frage untersuchte Neurologe Thomas Benke. Er wertete die Krankengeschichte und ärztliche Unterlagen der Unternehmerin aus. Dabei stellte er fest, dass die 98-Jährige unter einem Zustand der Verwirrtheit litt infolge einer schweren Erkrankung.

Seine Einschätzung: "Aufgrund der Delirsymptome und Fehleinschätzungen bezüglich der eigenen Behandlung hat bei der Patientin im September bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Einschränkung der Testierfähigkeit vorgelegen."

Nach den rechtlichen Maßstäben, auf die sich der Gutachter bezog, seien die erforderlichen geistigen Fähigkeiten nicht mehr vorhanden gewesen. Auf Nachfrage wurde Benke noch deutlicher: "Ich verstehe das als Ausschluss der Testierfähigkeit!"

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Auch zweiter Experte sieht Probleme

Der klinische Psychologe Thomas Bodner kam zu einer ähnlichen Einschätzung. "Ich gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die notwendigen kognitiven Fähigkeiten im September nicht mehr erreicht wurden."

Damit stehen dem Gutachten zur wahrscheinlichen Echtheit des Testaments zwei fachliche Einschätzungen gegenüber, die erhebliche Zweifel an der Testierfähigkeit der Unternehmerin im September 2020 aufwerfen.

Nach der Erörterung der Gutachten schloss Richter Gerhard Mitteregger die Verhandlung zur Erstellung seiner Entscheidung.