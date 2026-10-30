i ©Daniel Zupanc Tierisches Testament Schon einen Erben? Wie wär's mit einem Wolf Über den eigenen Tod hinaus Gutes tun: Der Tiergarten Schönbrunn zeigt zu Allerheiligen, wie man mit seinem Testament bleibende Spuren hinterlässt. Von Heute Tierisch 30.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über den eigenen Tod hinaus Gutes tun: Der Tiergarten Schönbrunn zeigt zu Allerheiligen, wie man mit seinem Testament bleibende Spuren hinterlassen kann. Ein Mann aus den Niederlanden hat dabei ganz besondere Erben im Sinn.

Was bleibt von uns, wenn wir einmal nicht mehr sind? Für manche Menschen ist die Antwort klar: Sie möchten auch über ihren Tod hinaus etwas für Tiere bewirken. Anlässlich von Allerheiligen und Allerseelen macht der Tiergarten Schönbrunn deshalb auf eine besondere Möglichkeit aufmerksam – die Testamentsspende.

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Ein Erbe, das Leben verändert

Dass der letzte Wille tatsächlich Großes bewirken kann, beweisen bereits mehrere Projekte im ältesten Zoo der Welt. So wurden etwa die Freilandaquarien "Am Wasser" durch testamentarische Zuwendungen ermöglicht. Auch zur Entstehung des beliebten Giraffenparks haben solche Vermächtnisse beigetragen.

„Der Tiergarten Schönbrunn ist für viele Menschen mit besonderen Erinnerungen verbunden. Manche möchten diese Verbundenheit auch über ihr eigenes Leben hinaus bewahren“ Stephan Hering-Hagenbeck Tiergartendirektor

Testamentsspenden würden helfen, moderne Tierhaltung, Artenschutz und Forschung langfristig zu unterstützen.

Ein Niederländer und seine große Liebe zu Wölfen

Besonders berührend ist die Geschichte des 60-jährigen Jean aus den Niederlanden. Seit 1999 besucht er regelmäßig den Tiergarten Schönbrunn. Sein Herz gehört dabei vor allem den arktischen Wölfen. Die Faszination für diese Tiere geht so weit, dass er bereits vor rund zehn Jahren sein Testament verfasste – und darin ausdrücklich die Schönbrunner Wölfe bedachte. Damit seine Verbundenheit zu den Tieren auch dann noch etwas bewirkt, wenn er selbst nicht mehr da ist.

Kostenloser Helfer für den letzten Willen

Doch wie funktioniert eine Testamentsspende überhaupt? Laut der Initiative "Vergissmeinnicht" haben bereits 31 Prozent der über 40-Jährigen in Österreich ein Testament verfasst. Gleichzeitig fühlen sich fast 60 Prozent über das Erbrecht kaum oder gar nicht informiert.

Der Tiergarten Schönbrunn bietet deshalb ab sofort gemeinsam mit "DeinAdieu" einen kostenlosen Online-Testamentsassistenten an. Dieser erstellt anhand der persönlichen Lebenssituation einen unverbindlichen Entwurf, der als Grundlage für ein rechtsgültiges Testament dienen kann. Eine zusätzliche juristische Beratung wird ausdrücklich empfohlen.

Ob man den Tiergarten tatsächlich in seinem letzten Willen berücksichtigt, bleibt selbstverständlich jedem selbst überlassen. Doch für Tierfreunde wie Jean steht fest: Manchmal kann die Liebe zu Tieren sogar das eigene Leben überdauern.