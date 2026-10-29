i Der riesige Wasserbüffel ist vor allem eines: ein enger Freund! Gut so! ©glomex Tierische Freundschaft 130.000 Euro für Riesenbüffel - Besitzer lehnt ab! 1.360 Kilo schwer, 1,70 Meter hoch und heiß begehrt! Doch für kein Geld der Welt will ein Thailänder seinen gigantischen Wasserbüffel verkaufen. Von Heute Tierisch 29.10.2026, 13:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn dieser Bursche auftaucht, stehen alle anderen im Schatten! Mit einer Schulterhöhe von 1,70 Metern und einem Kampfgewicht von satten 1.360 Kilogramm ist Wasserbüffel Chao Thong Lo eine echte Sensation. Beim traditionellen Büffelfest in der thailändischen Provinz Chonburi stahl der tierische Gigant rund 1.400 Artgenossen glatt die Show.

130.000 Euro! Nein, danke!

Seine beeindruckende Erscheinung weckte auch das Interesse zahlungskräftiger Käufer. Unglaubliche fünf Millionen Baht – umgerechnet rund 130.000 Euro – sollen für den mächtigen Wasserbüffel geboten worden sein. Doch Besitzer Jaruphong Masmaen winkte ab!

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Bereits als sieben Monate altes Jungtier kam Chao Thong Lo auf seine Farm. Seither hat sich zwischen Mensch und Tier eine enge Bindung entwickelt. Für Masmaen ist sein außergewöhnlicher Büffel längst mehr als ein wertvolles Zuchttier.

Ein Koloss mit Herz

Wasserbüffel haben in Thailand eine lange Tradition und werden bei Festen und Wettbewerben regelrecht gefeiert. Besonders imposante Exemplare können dabei enorme Summen erzielen.

Doch Chao Thong Lo bleibt, wo er ist. Sein Besitzer möchte schließlich selbst miterleben, wie sich sein Liebling weiterentwickelt. Und wer weiß? Vielleicht legt der 1,3-Tonnen-Bursche sogar noch ein paar Kilo zu. Eines steht jedenfalls fest: Diese Freundschaft ist offenbar unbezahlbar!