130.000 Euro für Riesenbüffel - Besitzer lehnt ab!

Wenn dieser Bursche auftaucht, stehen alle anderen im Schatten! Mit einer Schulterhöhe von 1,70 Metern und einem Kampfgewicht von satten 1.360 Kilogramm ist Wasserbüffel Chao Thong Lo eine echte Sensation. Beim traditionellen Büffelfest in der thailändischen Provinz Chonburi stahl der tierische Gigant rund 1.400 Artgenossen glatt die Show.
Seine beeindruckende Erscheinung weckte auch das Interesse zahlungskräftiger Käufer. Unglaubliche fünf Millionen Baht – umgerechnet rund 130.000 Euro – sollen für den mächtigen Wasserbüffel geboten worden sein. Doch Besitzer Jaruphong Masmaen winkte ab!
Bereits als sieben Monate altes Jungtier kam Chao Thong Lo auf seine Farm. Seither hat sich zwischen Mensch und Tier eine enge Bindung entwickelt. Für Masmaen ist sein außergewöhnlicher Büffel längst mehr als ein wertvolles Zuchttier.
Wasserbüffel haben in Thailand eine lange Tradition und werden bei Festen und Wettbewerben regelrecht gefeiert. Besonders imposante Exemplare können dabei enorme Summen erzielen.
Doch Chao Thong Lo bleibt, wo er ist. Sein Besitzer möchte schließlich selbst miterleben, wie sich sein Liebling weiterentwickelt. Und wer weiß? Vielleicht legt der 1,3-Tonnen-Bursche sogar noch ein paar Kilo zu. Eines steht jedenfalls fest: Diese Freundschaft ist offenbar unbezahlbar!