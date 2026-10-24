i Die blinde Josie wurde 17 Jahre alt - nur aufgrund des tollen Zusammenhalts des Rudels, konnte sie so lange überleben. ©APA-Images / Action Press/Sipa / CATERS Tierische Geschichten Blinde Löwin wurde dank ihrer Töchter 17 Jahre alt Sie konnte nichts mehr sehen, doch ihre Töchter ließen sie niemals allein. Die Geschichte der blinden Löwin "Josie" aus Südafrika ist unfassbar. Von Heute Tierisch 24.10.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der afrikanischen Wildnis bedeutet Blindheit für ein Raubtier normalerweise ein Todesurteil. Wer nicht mehr sehen kann, kann kaum noch erfolgreich jagen, Gefahren erkennen oder mit seinem Rudel Schritt halten. Doch die Löwin "Josie" aus dem südafrikanischen Addo-Elefanten-Nationalpark hatte etwas, das ihr offenbar wertvoller war als jedes Augenlicht: zwei Töchter, die ihre Mutter nicht im Stich ließen.

Sie waren ihre Augen in der Dunkelheit

Als Josie zunehmend ihr Augenlicht verlor, schien ihr Schicksal eigentlich besiegelt. Doch ihre Töchter "Dawn" und "Duffy" blieben an ihrer Seite. Berichten zufolge teilten sie ihre Beute mit der blinden Löwin und halfen ihr, sich in einer Welt zurechtzufinden, die für sie längst dunkel geworden war.

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Töchter "Duffy" und "Dawn" waren mehr als fünf Jahre die Augen für Mamalöwin "Josie". APA-Images / Action Press/Sipa / CATERS

Während andere Raubtiere mit einer derartigen Behinderung in freier Wildbahn kaum eine Überlebenschance haben, schaffte Josie etwas Außergewöhnliches: Sie lebte noch rund fünf Jahre mit ihrer Blindheit. Offenbar war es vor allem der enge Familienzusammenhalt, der ihr dieses zusätzliche Leben ermöglichte.

Die Mutter, die niemals vergessen wurde

Was diese Geschichte so besonders macht, ist nicht nur Josies erstaunlicher Überlebenswille. Es ist die Vorstellung, dass ausgerechnet jene Tiere, die einst selbst auf den Schutz ihrer Mutter angewiesen waren, später zu ihrer wichtigsten Stütze wurden. Die kleinen Löwenmädchen, die Josie einst beschützt und großgezogen hatte, waren erwachsen geworden. Nun war es ihre Mutter, die Hilfe brauchte.

Natürlich wissen wir nicht, was Löwinnen füreinander empfinden. Doch die enge soziale Bindung zwischen Löwenweibchen ist wissenschaftlich gut dokumentiert. Sie jagen gemeinsam, ziehen ihren Nachwuchs zusammen auf und unterstützen einander innerhalb ihres Rudels. Josies Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie wichtig solche Bindungen für das Überleben sein können.

Ein Abschied, der das Herz berührt

2025 endete Josies außergewöhnliches Leben. Die betagte Löwin wurde schließlich eingeschläfert. Doch statt schon Jahre zuvor hilflos in der Wildnis zu sterben, durfte sie dank des Zusammenhalts ihrer Familie ein bemerkenswert hohes Alter erreichen. Ihre Geschichte erinnert daran, dass auch hinter der scheinbar erbarmungslosen Welt der Raubtiere innige Beziehungen und lebenslange Familienbande stehen können.

Josie konnte ihre Töchter am Ende nicht mehr sehen. Doch sie waren da. Und vielleicht ist genau das der berührendste Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte.