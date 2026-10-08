i Barbara Seiberl-Starks "Push Over!" zeigt zwei junge Löwen beim ausgelassenen Gerangel im Flussbett von Ruckomechi in Simbabwe. Barbara Seiberl-Stark/ Nikon Comedy Wildlife Awards Comedy Wildlife Awards 2026 Österreicherin schießt sich mit Löwen-Foto ins Finale Barbara Seiberl-Stark aus Österreich schafft es mit einem witzigen Löwenfoto ins Finale der Comedy Wildlife Awards 2026. Jetzt wird abgestimmt. Von Heute Tierisch 08.10.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Löwenrudel, ein ausgetrocknetes Flussbett und eine gehörige Portion Glück: Mit genau dieser Mischung hat die Niederösterreicherin Barbara Seiberl-Stark den Sprung ins Finale der "Comedy Wildlife Photography Awards 2026" geschafft.

Ihr Bild trägt den passenden Titel "Push Over!" – und zeigt junge Löwen, die im Flussbett von Ruckomechi in Simbabwe offenbar mehr mit Herumtollen als mit der Jagd beschäftigt sind.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Seiberl-Stark war heuer im Juni erstmals auf Safari in Simbabwe. Bei einem frühen Game Drive entdeckte sie das Rudel direkt vor dem Kavinga-Camp. Die aufgehende Sonne tauchte die Szenerie in warmes Licht – und die Löwen lieferten dazu die perfekte Show.

Sieben Löwen – und die Qual der Wahl

Gleich sieben Jungtiere tummelten sich vor der Kamera. Für die Fotografin aus St. Pölten war damit nicht nur der Moment besonders, sondern auch die Auswahl des richtigen Bildausschnitts eine Herausforderung.

"Push Over!" erwies sich schließlich als ihr persönlicher Favorit. Ein Löwe scheint dabei einen Artgenossen buchstäblich aus dem Gleichgewicht zu bringen – eine Szene, die den Humor des internationalen Fotowettbewerbs perfekt trifft.

Mehr als 10.000 Bilder eingereicht

Wie groß die Konkurrenz ist, zeigt die Zahl der Einsendungen: Mehr als 10.000 Fotos aus 112 Ländern wurden heuer eingereicht – so viele wie noch nie.

Das sind die Finalisten der Comedy Wildlife Awards 2026 i ?

Aus dieser Masse wurden 40 Einzelfotos, drei U16-Bilder, vier Portfolios und neun Videos für das Finale ausgewählt. Neben Seiberl-Starks Löwen-Schnappschuss finden sich unter den Finalisten unter anderem ein Kaiman mit Elvis-Perücke, ein Leopard beim Handstand und ein Weißkopfseeadler im Posier-Modus.

Humor soll Tiere schützen

Hinter dem kuriosen Wettbewerb steckt allerdings ein durchaus ernster Gedanke. Die 2015 gegründeten Comedy Wildlife Photography Awards wollen mit Humor Aufmerksamkeit für bedrohte Tiere und deren Lebensräume schaffen.

Heuer arbeitet der Wettbewerb mit der Born Free Foundation zusammen, die sich für die Rettung und den Schutz wild lebender Tiere sowie deren Lebensräume einsetzt.

Der Gesamtsieger und die weiteren Gewinner werden am 8. Dezember 2026 in London bekannt gegeben. Für die österreichische Finalistin heißt es bis dahin: Daumen drücken – und hoffen, dass ihr tierischer "Push" am Ende ganz oben landet.