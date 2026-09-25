i KI-Schmäh? Nein, echt! ©glomex Tierisch einzigartig Diese Katze trägt ihr Fell wie einen Kapuzenpulli Diese Katze aus Peking braucht keinen Hoodie – die Natur hat ihr einfach einen ins Fell gezeichnet. Von Heute Tierisch 25.09.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Modisch ist dieser Stubentiger aus Peking wohl kaum zu übertreffen: Eine Katze aus der chinesischen Hauptstadt begeistert derzeit mit einer ganz besonderen Fellzeichnung. Denn auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als hätte sie sich einen schwarzen Kapuzenpulli übergezogen.

Der Grund für den niedlichen Look ist natürlich reine Natur. Das dunkle Fell zieht sich über den Kopf und bedeckt auch die Ohren, während das Gesicht der Katze fast vollständig schneeweiß geblieben ist. Dadurch entsteht die perfekte optische Täuschung: schwarze Kapuze, weißes Gesicht – fertig ist der Katzen-Hoodie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein Mitte-September aufgenommenes Video zeigt die außergewöhnlich gezeichnete Samtpfote beim ausgelassenen Spielen. Dass sie dabei ihren "Pulli" niemals ausziehen muss, dürfte zumindest praktisch sein: Dieser Hoodie sitzt schließlich wie angegossen.

Wie ein Fingerabdruck

Solche außergewöhnlichen Muster entstehen durch die genetisch bestimmte Verteilung der Pigmente im Fell. Wie genau die Farbflächen später aussehen, kann dabei von Tier zu Tier stark variieren. Das Ergebnis macht jede Katze ein kleines bisschen zum Unikat – und diese Samtpfote offenbar zur wohl flauschigsten Hoodie-Trägerin Pekings.