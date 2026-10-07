i Das sind die Gewinner der "Heute"-Haustierchallenge AHVV | KI unterstütze Bilderstellung „Heute“-Haustierchallenge Tierisch stark: Das sind die 3 Gewinner-Videos Ein Hund, ein Papagei und [Tierart]: Diese Lieblinge holen die ersten drei Plätze. Am 10. Oktober werden sie im Auhof Center gefeiert. Von Lea Simecek 07.10.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Pfoten, Federn und jede Menge Star-Potenzial: Bei der "Heute"-Haustierchallenge haben wir gemeinsam mit dem Auhof Center nach süßen und lustigen Haustiervideos gesucht. Jetzt stehen die drei tierischen Stars fest, die unsere Expertenjury überzeugt haben!

Für die Gewinner gibt es Preise von Fressnapf – und einen besonderen Rahmen für die Übergabe: Das Auhof Center feiert sein 30-jähriges Bestehen. Bevor am Samstag die Preise überreicht werden, stellen wir dir unsere tierischen Stars vor.

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Platz 3: Kater Sammy und die Ratten Sonja und Roxy

Den dritten Platz sichert sich das ungleiche Trio, Kater Sammy und die Ratten Sonja und Roxy von Vladyslava.

Zur Belohnung gibt es einen Fressnapf-Wertgutschein über 100 Euro sowie Futter und Spielzeug.

Platz 2: Nunu von Astrid

Dieser gefiederte Star flattert aufs Stockerl: Der Vogel Nunu von Astrid holt sich den zweiten Platz bei unserer Haustierchallenge. Sein großer Auftritt:

Astrid darf sich über einen Fressnapf-Wertgutschein im Wert von 150 Euro sowie Futter, Snacks und Spielzeug für ihren Liebling freuen.

Platz 1: Der schräge Hund Harry und ihr Frauchen Jasmin

Ein Hund erobert den Spitzenplatz! Harry gewinnt die "Heute"-Haustierchallenge. Mit seinem schrägen Gang hat der Vierbeiner die Expertenjury überzeugt.

Der erste Platz wird mit einem Fressnapf-Wertgutschein über 250 Euro, einem Monatsvorrat an passendem Nass- und Trockenfutter, einer Auswahl an Leckerlis und einem kuscheligen Tierkissen belohnt.

Tierische Ehrung zum 30. Geburtstag des Auhof Center

Am Samstag, 10. Oktober 2026, um 10 Uhr findet die Preisverleihung im Auhof Center statt. Zum 30-jährigen Bestehen des Einkaufszentrums bekommen unsere Gewinner ihren großen Moment und nehmen ihre Preise entgegen.

Wir gratulieren den drei tierischen Stars und ihren Besitzern!