i Hunde und Katzen müssen künftig per Mikrochip identifizierbar sein und in nationalen Datenbanken registriert werden. iStock / Getty Images Tierische Pflicht Gechippt und trotzdem verloren? Wien hilft jetzt gratis Ein winziger Mikrochip kann im Ernstfall zum Lebensretter werden – allerdings nur, wenn er auch richtig registriert ist. Bitte endlich nachholen! Von Heute Tierisch 29.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Schreckmoment beim Spaziergang, ein lauter Knall oder eine unachtsam geöffnete Haustür – und schon ist der geliebte Vierbeiner verschwunden. Was folgt, ist für viele Hundehalter ein Albtraum. Dabei könnte ein winziger Chip unter der Haut dafür sorgen, dass der Ausreißer schnell wieder nach Hause findet. Doch es gibt einen Haken: Ein Chip allein bringt den Hund noch lange nicht zurück zu seinem Menschen!

Obwohl in Österreich seit Jahren eine gesetzliche Chip- und Registrierungspflicht für Hunde gilt, sind noch immer zahlreiche Vierbeiner nicht ordnungsgemäß in der bundesweiten Heimtierdatenbank erfasst. Genau hier setzt die Stadt Wien gemeinsam mit dem TierQuarTier an und verlängert ihre kostenlose Registrierungsaktion nun bis Mitte November 2026.

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Service-Infobox: So funktioniert die Gratis-Registrierung Bis wann? Mitte November 2026 Wo? Beim Stadtservice-Bus in verschiedenen Wiener Bezirken Kosten? Kostenlos, sofern der Hund bereits gechippt ist Mitbringen: Lichtbildausweis, Chipnummer und gegebenenfalls Sachkundenachweis Hund mitnehmen? Nein, nicht notwendig Online-Alternative: Kostenlose Selbstregistrierung mit ID Austria

Chip allein hilft keinem was

Der häufigste Irrtum: Viele Menschen glauben, mit dem Einsetzen eines Mikrochips beim Tierarzt sei bereits alles erledigt. Tatsächlich enthält der Chip jedoch lediglich eine individuelle, 15-stellige Identifikationsnummer. Erst wenn diese Nummer mit den Kontaktdaten des Halters in der Heimtierdatenbank verknüpft wird, kann ein aufgefundener Hund zuverlässig zugeordnet werden.

Wird ein entlaufener Vierbeiner beispielsweise ins Tierheim gebracht, können Mitarbeiter zwar seinen Chip auslesen – fehlt jedoch die Registrierung, führt die Nummer nicht automatisch zu seinem Besitzer. Im schlimmsten Fall muss der Hund im Tierheim bleiben, obwohl seine Familie verzweifelt nach ihm sucht.

Wer will schon sein Tier ewig im Tierheim sitzen lassen?

Um solche traurigen Fälle zu verhindern, tourt das Stadtservice Wien bereits seit September gemeinsam mit dem TierQuarTier durch die Bezirke. Ursprünglich sollte die Aktion Ende Oktober auslaufen, nun haben Hundehalter bis Mitte November Zeit, die Registrierung kostenlos nachzuholen.

Das Beste daran: Der Vierbeiner darf gemütlich zu Hause bleiben! Für die Eintragung werden lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis und die Chipnummer benötigt, die beispielsweise im Impfpass steht. In bestimmten Fällen, etwa bei Ersthundehaltern, muss zusätzlich eine Kopie des Sachkundenachweises vorgelegt werden.

In den kommenden Tagen macht der Stadtservice-Bus unter anderem am Enkplatz in Simmering, am Margaretenplatz und am Yppenplatz in Ottakring Station. Wichtig: Der Hund muss bereits gechippt sein, denn das Einsetzen eines Mikrochips ist vor Ort nicht möglich.

Registrierungspflicht überall

Die gesetzliche Registrierungspflicht betrifft keineswegs nur Wiener Hundehalter. In ganz Österreich müssen Hunde spätestens im Alter von drei Monaten gechippt und anschließend fristgerecht in der Heimtierdatenbank registriert werden. Auch bei einer Übernahme oder Einreise sind entsprechende Meldefristen einzuhalten.

Wer keine Gelegenheit hat, die Wiener Gratis-Aktion zu besuchen, kann die Eintragung mit einer gültigen ID Austria auch selbst online und kostenlos durchführen. Eine Registrierung über den Tierarzt oder die zuständige Behörde kann hingegen Gebühren verursachen.

Daten immer auch ändern

Und noch etwas wird gerne vergessen: Ändert sich die Telefonnummer oder die Wohnadresse, müssen auch die hinterlegten Daten aktualisiert werden. Schließlich nützt selbst die beste Registrierung wenig, wenn im Ernstfall niemand unter der gespeicherten Nummer erreichbar ist.