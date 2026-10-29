i Das niedliche Kälbchen hatte keinen perfekten Start ins Leben. Symbolbild, iStock©Canetti Tierische Rettung Kälbchen stürzt kurz nach seiner Geburt in Jauchengrube Ein neugeborenes Kalb stürzt in eine Jauchengrube, wird aber dank raschem Feuerwehreinsatz gerettet und ist wohlauf. Von Heute Tierisch 29.10.2026, 13:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Mitterberg in der Gemeinde Langenwang kam ein Kalb einige Tage früher als erwartet zur Welt. Einen schlechteren Start ins Leben hätte das Tier kaum erwischen können: Die Geburt blieb zunächst unbemerkt. Ein automatischer Kotschieber beförderte das neugeborene Kalb in die Jauchengrube.

Als die Besitzer den Vorfall bemerkten, alarmierten sie sofort die Feuerwehr Langenwang. Wie kleinezeitung.at berichtet, war das Kalb noch am Leben. Für die Einsatzkräfte war daher klar, dass rasch Hilfe nötig war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

„Da das Tier noch am Leben war, war unseren Einsatzkräften sofort klar, dass rasch Hilfe geleistet werden musste. Zwei Kameraden rüsteten sich mit Atemschutz und Watthosen aus und stiegen in die Grube hinab“ Feuerwehr der Tierrettung

Folgende Eingriffe muss ein Industrie-Rind über sich ergehen lassen:

i ?

In kurzer Zeit konnten die Helfer das Kalb sichern und retten. Danach übergaben sie es seinem Besitzer. Ein Tierarzt untersuchte das Tier.

"Es ist zum Glück alles gut ausgegangen, wir haben vor Kurzem noch einmal eine Nachricht vom Besitzer erhalten, dass das Kalb wohlauf ist", freut sich Kommandant Jürgen Doppelhofer.